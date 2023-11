Diputado Arce insiste en que Richter usó influencias a favor de su hija; le dice que renuncie por dignidad





21/11/2023 - 17:22:42

Erbol.- El diputado Héctor Arce insistió este martes que el vocero presidencial Jorge Richter ha cometido delito, por un presunto favorecimiento con contratos estatales para el canal de televisión donde su hija tiene un programa. “Si tuviera algo de decencia, si tuviera algo de dignidad debería presentar su renuncia irrevocable al cargo de Vocero oficial de este Gobierno, porque o le creemos”, dijo Héctor Arce en conferencia de prensa. El legislador denunció la semana pasada que Valentina Richter, hija del Vocero, tiene un programa en el canal TvOFF, que ha recibido contratos que suman montos millonarios de parte de entidades estatales. A pesar de que el Vocero rechazó la denuncia, el diputado salió en público a ratificarse y acusar a Richter de haber cometido uso indebido de influencias. Según datos del legislador, el canal TvOFF recibió más de 6 millones de bolivianos en contratos del Ministerio de la Presidencia desde 2022, cuando Valentina Richter empezó con su programa. “Eso es delito Jorge Richter, por lo tanto no aceptamos que nos llame mentirosos”, afirmó Héctor Arce. Como prueba, el diputado reveló un audio que atribuyó al gerente del canal TvOFF, en el cual señala que se cobraría 4 mil bolivianos por una publicidad de 30 segundos en el programa de la hija del Vocero. Héctor Arce manifestó que la hija del Vocero cobraría más de 320 mil bolivianos al mes, por un “programa que nadie ve”. “Jorge Richter, lo antiético y lo inmoral es meter a la familia en asuntos del Estado. Lo antiético e inmoral es utilizar el cargo como usted lo está haciendo para beneficiar las cuentas bancarias de su hija”, exclamó. En ese marco, anunció que presentará la denuncia formal por los delitos de enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias. El diputado “evista” dijo que la Fiscalía seguramente rechazará el caso, como hizo con otros que involucraron al Gobierno, como de la ABC y del hijo del presidente Luis Arce, pero hará la presentación por patriotismo. Rechaza desafío a juicio Héctor Arce también respondió al desafío que le hizo Richter, de renunciar a su fuero parlamentario para enfrentarse en un juicio sobre este caso. El diputado dijo que no es “ingenuo” para aceptar someterse a una justicia que controla el Gobierno. “Richter no somos ingenios. No vamos a caer en su propuesta tramposa de que dejemos el cargo”, agregó.