Asamblea Legislativa pone a reconsideración el presupuesto reformulado





21/11/2023 - 17:09:33

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó la tarde de este martes las solicitudes de reconsideración del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023 que fue rechazado en una primera votación el pasado 14 de noviembre e inició su tratamiento. A las 16h14, y luego de obtener el apoyo, la propuesta de reconsideración del proyecto de ley del presupuesto reformulado 2023 fue sometida a votación para su reconsideración y logró más de dos tercios de respaldo. Una vez aprobada la reconsideración empezó el debate del proyecto de ley con la lectura de la propuesta sin las disposiciones adicionales 6 y 7, como propuso el Gobierno. La sesión se realiza en medio de una vigilia de alcaldes y concejales de varios municipios del país y de representantes de organizaciones sociales. Desde el Gobierno y con la finalidad de viabilizar su aprobación, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, solicitó al Legislativo retirar las disposiciones adicionales 6 y 7 del proyecto de ley, observados por los “evistas” y opositores. Mientras que los diputados de Comunidad Ciudadana (CC), la primera fuerza opositora en la Asamblea Legislativa, remarcaron que pidieron la eliminación de todas las disposiciones adicionales del proyecto de ley de reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023; no sólo la supresión de dos, como el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunció esta mañana. El jefe de banca de CC, Enrique Urquidi, dijo que su "posición es esa, de que debiera suprimirse todas las disposiciones adicionales. No conocemos de manera oficial cuál es el tenor de la decisión del Ministro de Economía (...). La posición de Comunidad Ciudadana no ha cambiado, nosotros exigimos y lo hemos hecho de manera oficial de que el presidente Arce, de una vez por todas, promulgue la ley que se ha aprobado en el Senado, dejando de lado las disposiciones adicionales", sostuvo Urquidi.