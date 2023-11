Devolvieron a una biblioteca un libro que fue prestado hace más de 100 años





21/11/2023 - 10:21:54

Infobae.- Un ejemplar del libro “Famous Composers vol. 2″ fue devuelto a la Biblioteca Pública de Saint Paul en Minnesota tras más de un siglo de haber sido prestado. La directora de la biblioteca de la ciudad, Maureen Hartman, dijo en entrevista con CNN, que la edición de 1902 del libro de Nathan Haskell Dole fue encontrada por un usuario en el condado de Hennepin mientras revisaba las pertenencias de su madre. La pieza literaria había pasado poco tiempo en los estantes de la biblioteca Saint Paul, tal como lo reveló el análisis de los sellos de préstamo y la tarjeta de registro publicado por la cadena de noticias. La obra aparece registrada en dos ocasiones, con sellos de los años 1914 y 1916, en los históricos del catálogo de la biblioteca, una antes y otra después del devastador incendio que en 1915 destruyó la totalidad de la Biblioteca del Mercado Viejo, previo a la inauguración del edificio de Central Library en 1917. El libro, en estado frágil pero intacto, no volverá a la circulación y podría ser exhibido en la Colección de Saint Paul, que documenta parte de la historia de la ciudad, publicó el diario The Guardian. A pesar de los años, el ejemplar conserva su encuadernación original y luce marcas de uso y anotaciones que documentan su extendida historia. El alcalde de Saint Paul, Melvin Carter, bromeó acerca de la multa que el libro habría acumulado, aunque en realidad no procedería ya que la biblioteca suspendió los cargos por retrasos en 2019. De haberse aplicado la tarifa de la época, un centavo de dólar por día, hoy se traduciría a una sanción de alrededor de USD 380. El coordinador de la biblioteca digital de Saint Paul, John Larson, en declaraciones a la Minnesota Public Radio, destacó lo inusual del evento y señaló que el ejemplar se convertirá en un artefacto más que un libro dada su relevancia histórica, albergando marcas bibliotecarias y anotaciones. También animó a quienes tengan libros atrasados de hace cinco, diez o veinte años, a que los devuelvan a la biblioteca. “Todo está perdonado” aseguró. Entre las curiosidades encontradas en el libro hay anotaciones manuscritas, entre ellas una ecuación matemática resuelta en una de las tarjetas: el cálculo de la diferencia entre los años 1928 y 1791, publicó ABC News. “Esta ha sido una oportunidad maravillosa para hablar sobre este libro específico”, dijo Hartman a CNN, “pero también sobre las bibliotecas y el valor de las bibliotecas en general. Esto nos ha demostrado una vez más que las estos sitios son tan interesantes y queridas ahora como lo eran hace 100 años”.