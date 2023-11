Economía y la UAGRM logran un preacuerdo: la universidad recibirá un presupuesto adicional





21/11/2023 - 07:59:59

La Razón.- Tras más de cinco horas de reunión, el Ministerio de Economía y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) llegaron la noche de este lunes a un preacuerdo que establece que esa casa de estudios recibirá un presupuesto adicional para cubrir sus necesidades hasta fin de año. Sin dar montos, el rector Vicente Cuéllar aseguró que la oferta no es suficiente y anunció que el próximo 18 de diciembre volverán a reunirse para analizar otras posibilidades. “Nos reunimos con la viceministra de Economía en ejercicio y nuestro equipo técnico. Tocamos el tema presupuestario y llegamos a un preacuerdo para cubrir nuestras necesidades hasta fin de año. Pero el presupuesto no es suficiente para las demandas de esta universidad”, dijo Cuéllar, al salir del encuentro. UAGRM Aseguró que se trata de un soporte “extraordinario o adicional” a lo que se les otorga anualmente. Aclaró, además, que les presentaron una proyección de montos derivados de la recaudación tributaria para las universidades; sin embargo, tampoco están de acuerdo y volverán a reunirse el 18 de diciembre para evaluar nuevamente el tema. Asimismo, Cuéllar pidió al Legislativo que este martes apruebe el Presupuesto General del Estado reformulado, pues las alcaldías y universidades necesitan esos fondos para encarar la última parte del año. Recordó que la UAGRM tiene un déficit de Bs 214 millones y aseguró que el presupuesto que reciben anualmente del Gobierno solo cubre las necesidades de tres meses y medio. “El déficit es de todas las universidades, el nuestro alcanza a Bs 214 millones; sin embargo, como ocurrió siempre este gobierno y otros han incumplido mandatos de atender suficientemente con recursos. Las universidades mantienen sus puertas abiertas gracias al impuesto que pagan los ciudadanos”, cuestionó. La semana pasada, la UAGRM se declaró en emergencia y exigió una asignación presupuestaria extraordinaria de Bs 79 millones para poder concluir la gestión 2023. Además, denunció que es la única universidad a la que el Ministerio de Economía no ha atendido con un soporte extraordinario. Desde el Gobierno, respondieron que el rector pidió suspender una reunión donde se iba a abordar este tema.