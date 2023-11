Ganaderos de Tarija advierten bandas organizadas detrás del abigeato





21/11/2023 - 07:58:33

El País.- Con armas y amedrentando a las familias ganaderas, es así como actúan los abigeatistas, que de un tiempo han sido tipificados como “crimen organizado” por parte del sector ganadero del departamento de Tarija. Los dirigentes piden endurecer las leyes, ya que actualmente los ladrones de ganado quedan libres para volver a cometer este ilícito. Desde el sector ganadero del Chaco afirman que, al margen del abigeato, también se ven afectados por el contrabando de ganado vacuno. Mientras que los ganaderos de O’Connor advierten que la crisis climática está golpeando al sector, reclaman por ayuda de las autoridades. El dirigente de la Asociación de Ganaderos del Chaco (Asogachaco), Cirilo Loayza, entrevistado por Radio Líder Yacuiba, detalla que muchas veces cuando se descubre este ilícito en flagrancia, los productores optan por un “arreglo” con el abigeatista, ya que acudir a instancias judiciales es un proceso moroso, que representa pérdida de tiempo y dinero para los ganaderos, considerando además que las normas son demasiado permisibles. Loayza aseguró que el abigeato en el Chaco es un ilícito que se comete diariamente, pero que no se hace público. Esto les significa pérdidas económicas a los productores de ganado. “Estas personas (los abigeatistas) aparte que tienen vehículos, están armadas, están preparadas para defenderse. Tienen vehículos para transportar la carne clandestina, tienen armas, están preparadas, y no es una o dos personas, son bandas completas”, denunció. Recordó que tiempo atrás el sector ha convocado a una reunión a todas las autoridades competentes en el área, para establecer una Comisión de Lucha Contra el Abigeato, pero que más de eso no se puede hacer nada, ya que las leyes deben ser modificadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Loayza manifestó que si actualmente los abigeatistas son sorprendidos con uno o dos animales, no reciben sanción, solo se limitan a devolver lo que vale el bovino y quedan en libertad. El dirigente de Asogachaco dijo que al margen del abigeato y la sequía, los productores también se están viendo afectados por el ingreso de ganado bovino vivo, como también carne de contrabando desde el vecino país Argentina. Cabe mencionar que la problemática del abigeato es un conflicto nacional, por ello el sector ganadero ha pedido cambiar las leyes y endurecer las penas privativas de libertad, pasar de tres a 10 años de cárcel. Solamente en la gestión 2022, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) ha reportado pérdidas por 2,5 millones de dólares por este ilícito. Desde Fegazacruz, que se destaca por tener los mejores ejemplares en ganado bovino, señalan que el robo de ganado no respeta raza, peso ni valor genético de los animales. Un ejemplo de ello, es que, en agosto de este año, abigeatistas robaron y faenearon a la campeona lechera de Agropecruz 2023, de la que sus embriones estaban valuados en 15 mil dólares, por su alta calidad genética.