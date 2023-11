Buscan pacto de última hora para liberar el PGE en el Legislativo





21/11/2023 - 07:49:16

Correo del Sur.- El “arcismo” buscaba este lunes un “pacto” de última hora para intentar liberar el reformulado del PGE 2023, que volverá a tratarse esta tarde en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los legisladores que respaldan al Gobierno estaban dispuestos a eliminar al menos dos de las siete disposiciones adicionales que observaron tanto el ala “evista” del MAS como la oposición. Sin embargo, ambas bancadas seguían firmes en su postura de aprobar el reformulado solo si la administración de Luis Arce cede en sus pretensiones y deja de lado las controvertidas disposiciones adicionales del proyecto de ley. Entretanto, distintas organizaciones y entidades “arcistas” preparaban posibles movilizaciones, en caso de que el Legislativo no dé luz verde hoy al presupuesto. El diputado “arcista” Gustavo Vega (MAS) informó a CORREO DEL SUR que tanto del presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, como el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS) estaban ocupados este lunes buscando un “consenso” con la oposición y el ala radical del MAS. “Están consensuando con la oposición y, también, con nuestros compañeros del bloqueo radical”, contó. Agregó que “eso significa que vamos a revisar los artículos observados, si realmente hay que eliminarlos o mejorarlos” y afirmó que las disposiciones adicionales 6 y 7 son las que más rechazo generan tanto en el “evismo” como en la oposición, sobre todo, el último, que señala, entre otras cosas, que aquellos que “reporten a la UIF, de buena fe, operaciones sospechosas, con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad, administrativa, civil y penal”. “Si tenemos que sacar ese artículo, lo vamos a hacer, pero hay que sentarnos en la mesa, consensuar y dialogar”, dijo Vega, que agregó que su bancada intentará alcanzar el ansiado consenso hasta antes de las 15:00 de este martes, cuando el pleno de la Asamblea Plurinacional volverá a sesionar para tratar la “reconsideración” del proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, según la convocatoria que emitió Choquehuanca. El senador opositor Santiago Ticona (CC), entretanto, reiteró que la oposición aprobará el presupuesto, pero sin las siete disposiciones adicionales que incluyó el Gobierno. “Hemos aprobado los cuatro artículos del reformulado, pero hemos dejado a un lado las disposiciones adicionales”, recordó. En esa línea, afirmó que “tengan por seguro que esta semana se va a aprobar así, con los cuatro artículos, y dejando de lado las disposiciones adicionales”. La diputada “evista” María Alanoca (MAS), por su lado, expresó algo parecido y reiteró que el bloque radical del MAS aprobará el reformulado, pero sin las disposiciones adicionales. “Si es que bajan esas modificaciones (y dejan el proyecto de ley) tal como estaba en el Senado, mañana mismo (lo) aprobamos. Estamos dispuestos”, dijo la legisladora en radio Kawsachun Coca. Advierten con huelga y toma de la Asamblea La FAM, la Csutcb y Conaljuve, que respaldan al Gobierno, anunciaron posibles movilizaciones y la “toma pacífica” del Legislativo y las brigadas parlamentarias a partir de este miércoles, si no se aprueba hoy el reformulado del PGE 2023. “Vamos a ver. Declararnos en huelga de hambre permanente, (organizar) marchas, movilizaciones (…) No descartamos cualquier tipo de medida”, advirtió el presidente de la FAM, Enrique Leaño. “Vamos a hacer la toma pacifica de de las instalaciones de la Asamblea en la Paz”, avisó, por su parte, el secretario general de la Csutcb “arcista”, Mario Seña, que no descartó una huelga y, en el peor de los casos, un bloqueo de caminos. “Desde el miércoles se tomarán pacíficamente las brigadas parlamentarias en los nueve departamentos”, anunció, por su lado, el presidente de la Fedjuve de Chuquisaca, Juan Carlos Miranda, al señalar que esa fue la decisión que tomó la Conaljuve.