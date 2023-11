El Gobierno se abre a la abrogación de las leyes que fomentan incendios





21/11/2023 - 07:42:01

Los Tiempos.- El Gobierno mostró ayer apertura para la abrogación de un paquete de leyes, popularmente conocidas como “incendiarias”, tras la demanda de activistas, expertos, políticos y pobladores que realizaron durante los últimos días pronunciamientos y marchas contras estas normas. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, señaló que se analiza la abrogación de las leyes cuestionadas con un equipo jurídico. “Se debe hacer un análisis muy riguroso, porque queremos no sólo abrogar, sino sustituir con normas que nos permitan tener un control efectivo y real”, subrayó Novillo. Admitió la complejidad de la modificación o abrogación de las leyes, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) también debe apoyar la decisión. Sobre el tema, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Centa Reck dijo que existe la predisposición de la oposición y se cuenta con el apoyo de algunos legisladores para abrogar las leyes permisivas con los chaqueos y la deforestación de los bosques. “Esperemos que, en la próximas horas, tengamos avances”, precisó. La más cuestionada es la Ley 741, del 29 de septiembre de 2015, “que autoriza el desmonte de 20 hectáreas por familia para comunidades, asentamientos humanos y pequeñas propiedades”. El diputado Carlos Alarcón (CC) añadió que se trata de un compromiso público. “Estamos a tiempo para que el próximo año no vivamos el desastre”, preciso. Los parques siguen ardiendo en las reservas forestales de Bolivia, mientras la ayuda internacional prometida por el Gobierno no llega al lugar de los incendios. El Gobierno comprometió ayer la ayuda internacional de Brasil, Chile y Venezuela, medida calificada como tardía tanto por activistas como por políticos de oposición. “Recién se quieren movilizar cuando prácticamente ya casi lo hemos perdido todo”, lamentó Perla Uzquiano, una de las pobladoras del municipio más afectado por los incendios forestales en el norte paceño, San Buenaventura. El Gobierno de Bolivia pidió apoyo a Brasil, Chile, Francia y Venezuela para contener los incendios forestales que afectan a varios departamentos y a reservas naturales en el país. “Lo que requerimos, ante todo, es la posibilidad de que puedan apoyarnos con una aeronave, que nos permita aplacar el fuego por aire, ya sea con agua u otros químicos”, señaló Novillo. Mencionó que muchos incendios se producen en lugares “inaccesibles”, por lo que también se pidió a los países que “puedan dar todo el apoyo que sea necesario”, como mochilas de agua para contener los incendios. También señaló que la “primera manifestación rápida” de ayuda fue de Venezuela con el envío de unos 30 bomberos “especializados en organización, planificación y sofocación de incendios”. Senamhi prevé lluvias dispersas esta semana El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que, esta semana, se reportarán “lluvias esporádicas” en algunas áreas donde hay incendios forestales. Estas ayudarán a mitigar los incendios forestales y disminuir los focos de calor en Santa Cruz, Beni, Pando y norte de La Paz, informó la pronosticadora del Senamhi, Marisol Portugal. Este fenómeno climático es un fenómeno atmosférico causado por el calentamiento gradual del océano Pacífico que provoca intensas precipitaciones, y, por consiguiente, inundaciones, episodios de sequías e incendios forestales. La pronosticadora indicó que, en casi todo el territorio, se reporta nubosidad, lo que aumentará en los próximos días, por lo que solicitó a las autoridades tomar medidas ante posibles eventos de crecida de ríos y tormentas eléctricas. “Las lluvias dispersas serán el jueves en Santa Cruz, Beni y para el viernes habrá precipitaciones en todo el país”, especificó Portugal.