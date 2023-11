Rihanna lleva una tobillera de casi medio millón a una carrera de F1





20/11/2023 - 20:32:18

People.- Cuando se trata de la moda, Rihanna siempre sabe exactamente cómo marcar tendencia con su estilo vanguardista, pero nos acaba de sorprender como nunca antes con su última propuesta. Para asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas del sábado pasado, la cantante de "Umbrella" optó por usar su reloj Jacob & Co. no en su muñeca, si no en su tobillo. La pieza única, valorada en más de $400,000, cuenta con un diseño en oro blanco de 18 quilates y tres hileras de diamantes con 70 quilates de piedras redondas y de corte en esmeralda en total. La asombrosa tobillera de Rihanna no fue la única pieza de diamantes que usó. También vistió varias piezas de Messika, incluida una gargantilla, un anillo llamativo y un clip brillante para la oreja. Sus accesorios de lujo fueron el complemento perfecto a su look enterizo de Balenciaga que incluyó los "pantabotas" popularizados por Kim Kardashian, unos leggings ceñidos con un par de stilettos sujetados. Su look en la F1 no es la única vez que ha vestido algunas joyas importantes en su pie: Rihanna utilizó un anillo de diamantes valorado en 600,000 dólares como un accesorio para el dedo de los pies en mayo.