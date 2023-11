A cuánto asciende la fortuna Shakira: Pagará $us 15 millones en impuestos





20/11/2023 - 20:08:20

La cantante Shakira está acaparando titulares con el acuerdo al que ha llegado con las autoridades españolas en el juicio en su contra por evasión fiscal. La expareja de Gerard Piqué vivió en España por más de una década antes de mudarse a Miami en 2023 y fue acusada de fraude fiscal por no pagar 14.5 millones de euros (o $15.8 millones) en impuestos desde el 2012 hasta el 2014. La impactante cifra es solo una minúscula cantidad del dinero que la cantante ha facturado, en sus impresionante carrera artística, especialmente desde su crossover al mercado anglo, en el 2001. Shakira es la segunda cantante hispana más exitosa de todos los tiempos, debajo únicamente de Gloria Estefan, pues ha vendido más de 80 millones de álbumes a lo largo de su carrera. La nacida en Barranquilla, de 46 años, firmó su primer contrato a los 13 años y ha acumulado un sinfín de trofeos y honores gracias a éxitos como "Hips Don't Lie", "Waka Waka (This Time for Africa)", y "She Wolf", entre muchísimos más. En 2012 se anunció que la estrella firmaría un contrato exclusivo con Sony y Live Nation para distribuir su material discográfico que en aquel entonces estaba valorado en unos $30 millones de dólares. En 2021 Shakira vendió los derechos de su catálogo musical —que incluyen unas 145 canciones— a la firma Hipgnosis Songs, firmando el convenio por una suma no revelada pero que se presume asciende a varias decenas de millones de dólares. Así las cosas, el sitio especializado Celebrity Net Worth estima que la fortuna actual Shak ronda los $300 millones de dólares, convirtiéndola en una de las cantantes más acaudaladas. La estrella pop acumula más de 90 millones de seguidores en Instagram y 124 millones en Facebook. Y es cabeza de Shakira Perfumes, una exitosa tienda online con ropa y discos, y su fundación Pies Descalzos. A eso hay que sumar la impactante mansión en Miami Beach, FL, donde habita la cantante con sus hijos Sasha y Milan Piqué, que ella adquirió hace años por unos $3,5 millones, más otras propiedades y bienes de su portafolio. ¡wow!