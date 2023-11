El que pierda renuncia: Richter reta a diputado Arce a probar en la vía penal denuncias en contra su hija





20/11/2023 - 19:42:37

El portavoz presidencial Jorge Richter retó este lunes al diputado “evista” Héctor Arce a “despojarse” de sus privilegios constitucionales y demostrar en un proceso penal sus denuncias de uso indebido de influencias en contra de su hija Valentina Richter. Si demuestra sus acusaciones en el proceso penal, Richter aseguró que dimitirá a su cargo de portavoz presidencial, pero de no hacerlo Arce deberá renunciar a su mandato en la Asamblea Legislativa. “Así de claro y de cara al país, sin privilegios constitucionales (al dirigirse al diputado Arce) vámonos a un juicio por la vía ordinaria, si él es el que miente deja su diputación y se va a su casa, si yo soy el que ha mentido dejo la vocería y me voy a mi casa”, desafió en conferencia de prensa en la que informó que enviaba una carta al legislador “evista” para formalizar su propuesta. Según Richter, Arce está haciendo acusaciones sin ningún tipo de respaldo. Advirtió que, si el diputado rehúye la “propuesta” y “no quiere dejar sus prerrogativas, sus ventajas constitucionales para demostrar su verdad (la denuncia que hizo), pues, seguramente, es porque no tiene cómo argumentar aquello”. “Yo digo de manera contunde que él está mintiendo y ha mentido por encargo, ¿por encargo que quién? de su jefe político”, afirmó en alusión a Evo Morales. El 15 de noviembre y en una conferencia de prensa, el diputado Arce denunció un caso de “uso indebido de influencias”, en el que involucró a Valentina, hija de Richter, por supuesto beneficio de pauta publicitaria estatal en el canal TV OFF. “Obviamente tiene derecho a trabajar, pero ¿cuál es el delito acá? uso indebido de influencias, es decir, Richter seguramente le ha hablado a María Nela Prada (Ministra de la Presidencia) para que dé estos contratos a este medio de comunicación de su hija, y a partir de ahí ella tener sus ingresos cuantiosos al mes”, denunció el legislador y anunció que presentará una denuncia penal. No obstante, en la misma conferencia, el legislador “evista” reconoció que no había en el Sicoes (Sistema de Contrataciones Estatales) ningún contrato con el nombre de Valentina Richter. ¿Entonces es palo blanco?”, cuestionó. El portavoz calificó como falsas cada una de las acusaciones y las consideró parte de una campaña iniciada en su contra desde hace unas cuatro semanas, porque exigió que no se involucre a la familia en temas políticos, como lo hicieron los “evistas” con el hijo del presidente Luis Arce. Además, Richter advirtió que las denuncias del diputado están cargas de “violencia” porque se instrumentaliza a su hija, una “mujer joven profesional que hace mucho esfuerzo para formarse y comunicar su voz”, y “se la quiera invalidar en lo más despreciable del patriarcalismo y del machismo”. “Yo sí voy a defender a mi hija por encima de absolutamente cualquier situación, porque yo sé qué educación le he dado”, enfatizó.