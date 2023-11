Ahora dilo sin llorar: Bukele trolea a Petro por lamentar el triunfo de Milei en Argentina





20/11/2023 - 18:51:14

RT.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, troleó a través de la red social X a su par colombiano, Gustavo Petro, quien lamentó, en esa misma tribuna digital, la victoria del ultraderechista Javier Milei en Argentina. "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", escribió Petro. "Ahora dilo sin llorar", fue la respuesta de Bukele al mensaje de mandatario colombiano, quien acompañó su trino con un emoji de burla que llora de la risa. El escrito de Petro, a su vez, fue en reacción a la publicación del expresidente colombiano Iván Duque, quien felicitó a Milei y dijo que la victoria del ultraderechista argentino significaba un triunfo para la "democracia" y una derrota para "el populismo, la demagogia" y el Grupo de Puebla. Esta no es la primera vez que ambos mandatarios tienen altercados en esa red social. En marzo pasado Bukele ironizó en X cuando le preguntó a Petro: "¿Todo bien en casa?", en referencia al escándalo en el que se vio involucrado el hijo del mandatario colombiano, Nicolás Petro Burgos, investigado por presuntamente recibir sobornos y dinero ilícito para la campaña de su padre. La riña comenzó con un comentario de Petro sobre las supuestas reuniones que miembros de la Mara Salvatrucha MS-13 mantuvieron con funcionarios de Bukele para acordar que disminuyera el número de homicidios, a cambio de beneficios para los privados de libertad.