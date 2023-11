Salud asegura que fallecidos en Santa Cruz fueron por golpes de calor y no por contaminación





20/11/2023 - 17:07:42

Debido a las temperaturas elevadas registradas en los últimos días en Santa Cruz, se informó que diez personas que padecían enfermedades de base, fallecieron por un golpe calor y no por contaminación ambiental, informó este lunes la ministra de Salud, María Renée Castro. “Son personas que han fallecido por el golpe de calor; de acuerdo a los datos que obtuvimos de las historias clínicas, varias de estas personas tenían enfermedades de base, algunas estaban, justamente, trabajando en su chaco durante el incremento de temperaturas y otras tantas también estaban en estado etílico”, dijo Castro en conferencia de prensa. La ministra descartó que las causas del fallecimiento de estas personas sean alteraciones respiratorias debido a la contaminación por los incendios, como se difundió en un medio de comunicación. Además, señaló que los familiares de varios de esos pacientes rechazaron que sean transferidos a un hospital de mayor complejidad. Entre los diagnósticos, los pacientes padecían de diabetes mellitus, hipertensión arterial, síndrome febril característico de los golpes de calor, bebieron alcohol y en su mayoría ingresaron al hospital con una deshidratación de moderada a grave. Castro anunció que se instruyó realizar una auditoría a todos los casos. Asimismo, explicó que los golpes de calor no se dan única y específicamente en lugares donde hay incendios, sino que se debe a una variación de temperaturas fuera de lo normal. Recomendó a la población evitar lugares expuestos al sol, buscar sombra, mantenerse hidratados y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. En la última semana, en el oriente del país se registraron temperaturas máximas de entre 38°C y 44°C.