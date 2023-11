Shakira admite su fraude a Hacienda y pagará una multa millonaria para evitar la cárcel





20/11/2023 - 09:40:14

Infobae.- La artista Shakira ha alcanzado finalmente un acuerdo con la Fiscalía, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña para evitar la cárcel por su fraude de 14,5 millones de euros a Hacienda. La acusada ha reconocido los hechos que se le imputaban y ha aceptado una condena a tres años de prisión y una sanción económica total de unos siete millones de euros, aunque la pena de cárcel se le sustituirá por una multa de 432.000 euros. La colombiana ha llegado al Palacio de Justicia de Barcelona minutos antes de las diez de la mañana, hora a la que estaba fijado el inicio del juicio. Shakira había dejado la puerta abierta a un pacto con la Fiscalía y las otras dos acusaciones, la Agencia Tributaria y la Generalitat de Cataluña, que finalmente se ha ratificado ante el juez de la Audiencia Provincial de Barcelona. En concreto, la cantautora y bailarina ha admitido su responsabilidad en cada uno de los seis delitos contra la Hacienda pública por los que estaba acusada. Previamente, ya había devuelto a la Agencia Tributaria los 14,5 millones de euros defraudados entre 2012 y 2014, cuando eludió el pago de impuestos al simular que residía fuera de España. “Teníamos un juicio ganador” Tras la ratificación del acuerdo, Shakira ha explicado a través de un comunicado de Llorente & Cuenca (LLYC) que “me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante”. “He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida. Admiro enormemente a aquellos ciudadanos españoles, como Xabi Alonso, Sito Pons y tantos otros, que han luchado hasta el final invirtiendo años de sus vidas en esto, pero para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?”, ha subrayado la colombiana. En el comunicado también carga contra la Agencia Tributaria: “Siento que este sistema en España necesita revisarse por el bien de los ciudadanos. Y por mi parte seguiré siendo una aliada para que esto ocurra. Hay mucha gente que no dispone de recursos para pagar una buena defensa o incluso llegar a un pacto y han visto sus vidas desgastarse frente a sus ojos por discrepancias con Hacienda que podrían haberse resuelto en un ámbito fuera del penal”. No es este el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos. Un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.