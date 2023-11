Brasil: Científicos hallan ave casi extinta, desaparecida hace 40 años





Agencia Brasil.- Eran las 4 de la mañana en la llanura de inundación del río que baña la Tierra Indígena Mãe Maria, en el municipio de Bom Jesus do Tocantins, en el estado norteño de Pará. El canto de los pájaros sorprendió a dos investigadores ornitológicos, en el décimo día de su expedición en busca del muitú (Crax fasciolata), un ave en peligro crítico de extinción. Apenas podían creer lo que oían. "Observamos y grabamos a seis aves durante más de diez minutos. Fue una gran alegría", dice el ornitólogo Gustavo Gonsioroski, que trabajó en el estudio realizado en octubre. Entre los seis ejemplares, se encontraban parejas, lo que brinda esperanza para la preservación de la especie. Gonsioroski, junto con otros investigadores, tiene previsto volver a la región en diciembre para localizar más ejemplares y dar continuidad a las labores de gestión y protección. Esta iniciativa forma parte del Plan de Acción Territorial para la Conservación de Especies Amenazadas en el Territorio Medio Norte (PAT Meio Norte), en el marco del proyecto "Pro-Especies: Todos contra la extinción", del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático. "Localizar seis ejemplares del muitú ha sido un logro sin precedentes, que nos ha provocado una oleada de adrenalina y emoción", explica Gonsioroski. Los investigadores se basaron en los conocimientos de los pueblos indígenas de la región, en particular de la etnia gavião parkatejê. Además, utilizaron la tecnología, empleando diez grabadoras de audio y diez cámaras trampa para la grabación de vídeo. Amenazas El biólogo y ornitólogo Leonardo Victor, miembro de la expedición, reveló que la identificación se produjo justo cuando estaban a punto de darse por vencidos. "Colocamos las cámaras estratégicamente siguiendo las recomendaciones de los indígenas. Al principio, nos quedamos desconcertados; la especie no se había avistado en 40 años". Los investigadores explican que esta especie de ave está confinada a una región limitada de la Amazonia, situada entre las orillas orientales del río Tocantins y la Amazonia del Maranhão. Gustavo Gonsioroski subraya: "El principal reto para la especie reside en su confinamiento a una región de la selva inundable del Amazonas, que ha sufrido una gran devastación debido a la deforestación." Sensibilización Además de la destrucción del hábitat, Victor explica que la caza de aves en la región está arraigada culturalmente. Los investigadores afirman que la presencia del ave en esta zona sugiere que la tierra indígena sigue siendo un espacio relativamente protegido. Laís Morais Rêgo, coordinadora del plan de acción, subraya que el descubrimiento debe ir acompañado de esfuerzos para reforzar la legislación de protección de esta especie amenazada. Rêgo aclara que el plan que supervisa tiene como objetivo salvaguardar 12 especies en peligro crítico y mejorar su estado de conservación. El estado de peligro crítico es precursor de la extinción. Otro objetivo del proyecto, subraya, es concienciar a las comunidades locales para que contribuyan activamente a la protección de estos animales. "Los indígenas se sintieron profundamente conmovidos por la situación del ave y se ofrecieron de buen grado a ayudar a transmitir el mensaje de que debe evitarse la caza", explica Victor. Los investigadores calculan que no quedan más de 50 ejemplares de estas aves en libertad y, sorprendentemente, se encontraron con seis de ellos en un lapso de diez días. Plantadores de asaí Conservar una especie tiene una importancia inconmensurable para el medioambiente. Sin embargo, los investigadores destacan la importancia de recalcar, especialmente al público en general, que una especie como el muitú desempeña un papel fundamental en la vida humana. "Me esfuerzo por comunicar que este ave es un proveedor natural de servicios ecológicos", señaló Victor. "Es insuficiente limitarse a reconocer el aspecto legislativo del patrimonio natural. Es crucial reconocer que esta ave contribuye a preservar las plantaciones de asaí en la región. Esta especie amenazada desempeña un papel vital al dispersar semillas que cultivan el bosque de asaí en la Amazonia, sosteniendo así los medios de subsistencia de las comunidades locales", explica Gonsioroski. La coordinadora de la investigación subraya la importancia educativa de la relación interconectada entre fauna y flora, en particular el papel de las aves cerca de los ríos en las plantaciones de asaí. "Es un componente vital del sistema. Si una especie deja de existir, otras también empezarán a desaparecer". En diciembre, el equipo de investigación regresará a la región para recuperar las grabadoras y cámaras, ampliando su búsqueda a nuevos lugares. La búsqueda del escurridizo pájaro con su distintivo canto, difícil de capturar incluso con una grabadora debido a su naturaleza tímida y esquiva, continúa. El ave aparece por la mañana, desaparece durante el día y vuelve a aparecer al anochecer. El objetivo de los investigadores es desentrañar esta historia para para comprender mejor y preservar esta especie.