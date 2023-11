Industria del carbón acaba con más de 2.000 hectáreas de bosque en el Chaco





20/11/2023 - 07:28:46

El País.- Datos de la gestión 2019 reflejan que la tasa de deforestación en la Región Autónoma del Chaco es de 5.000 hectáreas al año. Yacuiba es el municipio donde existe mayor devastación de bosques con 2.634 ha, le sigue Villa Montes con 1.634 ha y Caraparí con 745 ha. La Plataforma Ambiental de Villa Montes señala que el 50% de esta deforestación se destina para la industria del carbón. Frente a los efectos por el cambio climático, pide una pausa ambiental. La Plataforma Ambiental Villa Montes ha puesto la mirada en la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), que mediante la Resolución Administrativa 59/2021 facilita las solicitudes de Desmonte y Quema Controlada en territorio nacional. En el caso del municipio de Villa Montes, las comunidades donde se realizan las tareas de deforestación son Los Sotos, La Vertiente, Sachapera, Tiguipa y Taiguati, zonas de mayor producción desde hace 15 años para el mercado nacional y recientemente al mercado internacional. Se estima, que una bolsa quintalera de carbón equivale a un árbol de 10 metros de altura aproximadamente. Y para llenar un camión Nissan, se debe realizar una carga de 300 bolsas quintaleras de carbón; un camión Volvo 500 bolsas y con chata 1.000 bolsas de carbón. Un estudio realizado el año 2018 por la Fundación Para el Periodismo y European Journalism Center (EJC), que fue publicado en el diario El País, señala que según las estimaciones de la ABT, más del 50% del desmonte que se da en el chaco tarijeño termina hecho carbón vegetal, esta cifra supera tres veces el porcentaje de 17% que estima la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en cuanto al destino de los árboles talados en bosques. Para la FAO, producir 1 kilo de carbón emite 9 kilos de dióxido de carbono a la atmosfera. La Plataforma Ambiental Villa Montes señala que hasta el 2018, se tiene un registro histórico de producción en 1.3 millones de kilos de carbón, por lo que estima que son 11.700 millones kilos de dióxido de carbono liberados a la atmosfera, gas de efecto invernadero causante del calentamiento global. Los datos que maneja la Plataforma dan cuenta que entre el 2021 al 2021, Tarija ha exportado 75 toneladas de carbón. Además, respaldado por cifras del IBCE, advierte que entre 2010 y 2022, Bolivia cuadruplicó las exportaciones de carbón, pasando de 2.3 millones a 9,6 millones de kilogramos en esos 12 años. En lo que va de 2023, las exportaciones alcanzaron 4.1 millones de kilogramos, con un valor comercial de 741.552 dólares. En 2023, por tercer año consecutivo, Bolivia se ha convertido en el segundo país sudamericano con mayor deforestación y en el tercer país a nivel mundial, según Global Forest Watch. Las críticas La coordinadora de la Plataforma, Ludmila Pizarro, señala que producto de la Resolución Administrativa 59/2021 de la ABT, diariamente camiones repletos de carbón salen del Chaco, a raíz de ello es que en el mes de octubre han emitido un pronunciamiento exigiendo una pausa ambiental para analizar la regulación, control las políticas ambientales y el impacto ambiental. “Esta Resolución está poniendo en riesgo la protección del patrimonio natural de todos los tarijeños, como lo es el bosque nativo chaqueño, que es frágil por las condiciones de baja precipitación que vive el Chaco. Obviamente esto altera el clima, las temperaturas de nuestra región, derivando en una escasez de agua terrible”, señaló Pizarro entrevistada por El País. Dijo que el pronunciamiento que se ha emitido está dirigido a las autoridades de la Gobernación, Gobierno Regional del Chaco, Asamblea Departamental y autoridades nacionales, para que puedan analizar todo el marco jurídico que está posibilitando la deforestación y que puedan al menos endurecer los requisitos, y generar normativas departamentales de protección a los bosques. De momento no ha habido una respuesta formal, pero sí ha tomado conocimiento que el tema está siendo objeto de análisis en la Asamblea Regional del Chaco. Espera que en la Asamblea Departamental pueda generarse alguna normativa que conmine al ejecutivo departamental a establecer una pausa ambiental. Sobre este tema, El País ha intentado entrevistar al director interino de la ABT en Tarija, Emilio Tejerina, pero el funcionario ha evitado dar información. El Quebracho y Algarrobo amenazados por carboneros Aunque el responsable de la ABT en Villa Montes, Edgar Machaca, asegura que el carbón producido en el Chaco se comercializa en mercados del interior del país, abasteciendo a Tarija, Santa Cruz, Cochabamba, entre otros departamentos, la ficha técnica de exportación de carbón del Observatorio de Complejidad Económica Mundial da cuenta que este se produce en el chaco boliviano, y tiene como materia prima principal a especies como el Quebracho Blanco (70%), además del Algarrobo y otras especies (30%). Machaca argumentó que si bien hay empresas exportadoras, estas no se encuentran inscritas en Tarija, sino en departamentos del interior del país, como La Paz y Santa Cruz. Enfatizó que la competencia de la ABT se enmarca en la autorización del desmonte hasta la transformación del producto primario de la leña, y no al producto final como es el carbón.