El video de un perro buceando se hace viral y provoca polémica





19/11/2023 - 17:07:28

El video de un perro buceando con un traje especial se ha hecho viral en las redes sociales esta semana y ya ha acumulado decenas de millones de visitas. Sin embargo, ha desatado una polémica sobre si ese 'deporte extremo' es en realidad una forma cruel de tratar al animal. En la grabación se puede ver al labrador acompañado de tres buzos nadando bajo el agua, mirando a su alrededor y 'explorando' la vida marina. Sin embargo, no queda claro en el video si el animal está contento o estresado. Dog went to Scuba Diving in 1000$ Suit. pic.twitter.com/LJUtVL6uKy — Game of X (@froggyups) November 17, 2023 Así, los usuarios de las redes sociales debatieron, con opiniones muy contrapuestas, respeto el trato hacia el perro. Unos consideraban que se ve una sonrisa en la cara del labrador mientras otros indicaron que el perro estaba claramente incómodo bajo el agua y calificaron su inmersión bajo el agua de "abusiva". En una de las publicaciones del video en la plataforma X (anteriormente Twitter) uno de los usuarios agregó contexto y señaló: "Sin el sentido del olfato, este perro no puede comprender dónde está y qué está pasando, por lo que está confuso y angustiado. De hecho, no está pasando por el mejor momento de su vida".