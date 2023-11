Humareda: Suspenden vuelos en aeropuertos de Trinidad, Cochabamba y Santa Cruz





19/11/2023 - 16:15:33

Brújula Digital.- La empresa estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) suspendió los vuelos en tres aeropuertos de los departamentos de Trinidad, Cochabamba y Santa Cruz, debido a las intensas humaredas que existen a causa de los incendios que azotan al territorio nacional. Los aeropuertos de Viru Viru, y El Trompillo, en Santa Cruz, Jorge Wilstermann de Cochabamba y Jorge Henrich, de Trinidad, estarán en suspensión hasta una nueva orden. Según reportes, no se conoce la hora de reanudación de las operaciones aéreas, pero se sabe que la ruta de Cochabamba hacia Trinidad está varada hasta el lunes. Mientras que en Trinidad, los vuelos hacia La Paz y Santa Cruz serán reprogramadas recién el martes. Además, los vuelos en el aeropuerto de Viru Viru fueron suspendidos la mañana de este domingo, desde las 8 de la mañana. Al respecto, no se conoce una información oficial de si se reanudó o no las operaciones en dicho departamento. “Se suspende las operaciones aéreas para despegue de aeronaves por visibilidad reducida inferior a 1200 metros debido a la fuerte humareda presente sobre el Aeropuerto”, señalaba un comunicado de Naabol que mencionó que la visibilidad mínima, por normativa, para las operaciones debe ser de 1.600 metros. Este domingo, el Índice de Calidad de Aire se disparó a 263 puntos en Santa Cruz, categoría calificada como muy mala para la salud de las personas. Además, existe una espesa humareda que cubre el cielo cruceño.