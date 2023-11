Morales advierte al TSE: Cuidado que la banda de los cuatro sea la banda de los siete





19/11/2023 - 16:08:32

La Razón.- El expresidente y jefe nacional de Movimiento AL Socialismo (MAS), Evo Morales, comparó a los vocales del Tribunal Supremos Electoral (TSE) con la denominada “banda de los cuatro” y dijo que, ante la anulación de su congreso en Lauca Ñ, sus miembros pueden convertirse en “la banda de los siete”. “Hace años, en la época neoliberal la Corte Nacional Electoral que anulaba candidaturas y diputaciones por órdenes de la derecha sometida a la embajada de EEUU era conocido como la “Banda de los 4”. Lamento mucho que, por uno o dos vocales subordinados al oficialismo, el TSE puede ser visto por el pueblo como la ‘Banda de los 7’”, escribió el líder cocalero en su cuenta de X. La misma declaración la hizo en su programa dominical difundido por Radio Kawsachun Coca. Es el nombre que se le dio al grupo de cuatro vocales que conformaban la entonces Corte Nacional Electoral (CNE), acusados de “manipular” los resultados de las elecciones de 1989, que dieron curso al cuestionado y criticado «triple empate». Entonces, los comicios del 7 de mayo de 1989, los ganó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), pero el poder quedó en el tercero en la votación, que fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), liderado por Jaime Paz Zamora, con la ayuda de Acción Democrática Nacionalista (ADN), que había quedado segundo. Además, Morales pidió a los vocales electorales “cuidar su prestigio” y desistir en la anulación del congreso partidario del 3 y 4 de octubre en el trópico de Cochabamba.

TSE “Cuiden su imagen, su prestigio profesional, para evitar problemas legales”, advirtió. Una vez más aseguró que la decisión de los vocales responde a “intereses” políticos que buscan hacer desaparecer al MAS. “Vamos a denunciar internacionalmente este golpe al movimiento indígena y popular de Bolivia, no solo a la democracia”, agregó. La noche del 31 de octubre se conoció la decisión del TSE que determinó anular ese congreso político en el que se ratificó a Morales como titular de esa fuerza y se lo proclamó “candidato único” a las elecciones de 2025. En su justificación, el TSE relievó dos aspectos; el primero tiene que ver con la no presentación del certificado de militancia por parte de Morales y otros miembros de la electa directiva. Otro punto tiene que ver con la antigüedad mayor a años como miembro de ese partido. Desde entonces, la militancia del MAS se declaró en emergencia e incluso amenazaron con un bloqueo nacional de caminos si los miembros del Órgano Electoral no reculan en su decisión.