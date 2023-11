DGAC suspende el certificado de operador aéreo de Amaszonas porque no acreditó ni un avión





19/11/2023 - 07:23:33

El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), José García, informó que se suspendió el Certificado de Operador Aéreo de la empresa Amaszonas por su incumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley Aeronáutica Civil al no acreditar ni un solo avión. La medida fue aplicada mediante Resolución Administrativa 545, en cumplimiento de las Reglamentaciones Aeronáuticas Bolivianas (RAB) 119, 121 y 135. Explicó que el Certificado de Operador Aéreo fue suspendido porque la empresa no acreditó ni un avión, ya sea de su propiedad o arrendado, para garantizar sus operaciones; por ello, deberá cumplir ese requisito si pretende volver a gozar con la vigencia de ese documento. El certificado acredita que una empresa puede realizar operaciones de transporte aéreo de pasajeros, correo, carga en vuelos domésticos o internacionales. "Inicialmente la compañía aérea debe revisar y observar el incumplimiento a la normativa vigente, la RAB 119 en la que se genera el Certificado de Operador Aéreo. Una de las principales limitaciones que se observa es que la compañía no tiene la disponibilidad de una aeronave, lo cual estaría limitando el reinicio de sus operaciones", explicó García. Tras la notificación a la compañía aérea, dijo, la DGAC hará todas las comunicaciones pertinentes para esperar el plan de acción correctiva, en el cual la empresa planteará cómo es que reanudarán sus operaciones en el plazo que ellos vean pertinente.