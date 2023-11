Presentan el proceso de extracción directa de litio que se aplicará en el salar de Pastos Grandes





19/11/2023 - 07:22:06

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y su aliado Uranium One Group de Rusia realizaron una demostración, a pequeña escala, del proceso de Extracción Directa de Litio (EDL) que se aplicará en el salar de Pastos Grandes, del departamento de Potosí. La demostración se realizó en el stand de YLB, en la Feria Internacional de Potosí Bolivia-(Feipobol) 2023, mediante un sistema a escala del proceso químico de separación del litio de otros iones y estuvo a cargo del personal técnico de la empresa rusa. La demostración contó con la presencia del gobernador de Potosí, Marco Antonio Copa; el rector de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Pedro Guido López; el gerente general de Lithium One Bolivia, Jorge Alberto Roca; y representantes de las comunidades de Soniquera y Villamar, cercanas al salar de Pastos Grandes. La EDL es un método nuevo, moderno y tecnológico, entre sus ventajas está la reducción de costos y tiempo, insumos químicos, como también el uso de agua y de electricidad, permite también la recuperación del litio en un alto porcentaje y el incremento en la producción de carbonato de litio con el menor impacto ambiental. Bolivia optó por la EDL para acelerar la industrialización del litio, por lo que firmó un convenio, en junio de este año, con Uranium One Group para viabilizar la instalación de un complejo industrial de carbonato de litio en el salar de Pastos Grandes con esa tecnología.