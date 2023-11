Recrudecen los incendios, el humo asfixia a voluntarios y el fuego llega a la tranca de San Buenaventura





19/11/2023 - 07:20:34

Erbol.- La tarde de este sábado, las chipas que ocasionan los incendios se multiplicaron entre los árboles secos, generando una gran cantidad de humo y asfixiando a los voluntarios en medio de los matorrales hasta donde ingresaron en procura de sofocar los incendios sin tener instrumentos necesarios ni agua. Los medios digitales reportaron que el fuego llegó hasta las puertas de la población de San Buenaventura, en el norte de La Paz, que vive la peor crisis ambiental de su historia ante la invasión paulatina de humo y cenizas y fuego en sus alrededores. Desde algún sector de la población, se observan al fondo llamas vivas que consumen la vegetación totalmente seca a causa del intenso calor y alcanzan a los árboles de palmera que comienzan a arder como si fuera antorchas gigantes Otras escenas mostraron a la gente corriendo con pequeñas botellas de agua para socorrer a los voluntarios que no tienen los instrumentos necesarios ni son asistidos oportunamente por las brigadas de Defensa Civil. Mujeres descalzas acuden a dar agua y refrescos para que puedan recuperarse luego de haberse llenado de humo en su organismo. Uno de los voluntarios declaró al digital Informe Amazónico que lamentablemente las autoridades nacionales no conocen la región y amenazó con asumir medidas de presión ante la falta de atención de parte del gobierno. Recordó que hace un mes y medio están luchando contra el fuego por los cuatro lados que rodea las comunidades indígenas Tacanas y el municipio de San Buenaventura que concentra la mayor atención de los incendios en el país. Tras conocerse la reactivación de los incendios, el gobierno a través del Viceministerio de Defensa Civil no se ha pronunciado sobre la magnitud del incendio de este sábado y al contrario ha concentrado esfuerzos en llevar asistencia humanitaria.