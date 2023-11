Taylor Swift suspendió su segundo show en Río de Janeiro tras la muerte de una fan por el calor extremo





18/11/2023 - 19:20:26

La cantante estadounidense Taylor Swift suspendió este sábado su segundo show en Río de Janeiro debido a “temperaturas extremas”, luego de que en la víspera una fanática falleciera durante la primera de las seis presentaciones previstas en Brasil.

Te puede interesar: La muerte de una fan de Taylor Swift en el show de Río de Janeiro: investigan la falta de agua en el estadio “Les escribo desde mi camerino en el estadio. La decisión ha sido postergar el show de esta noche debido a las temperaturas extremas en Río. La seguridad y el bienestar de mis fans, mis compañeros y mi equipo es y será siempre lo primero”, dijo la artista en una nota compartida en su cuenta de Instagram. Al igual que varias ciudades brasileñas del centro y sureste del país, Río enfrenta una severa ola de calor con temperaturas agobiantes y poco frecuentes para la primavera. Este sábado Río tuvo una máxima de 43,8 grados y el registro de una sensación térmica récord de 59,7 grados, según la alcaldía. “Hay dos factores que llevan a la suspensión. La artista parece que no está bien, y la temperatura del estadio está muy alta, hay muchas atenciones médicas”, explicó Eduardo Paes, alcalde de Río, en un video publicado en redes. El show fue reprogramado para el próximo lunes. La superestrella pop había lamentado más temprano la muerte de una fan de 23 años que estaba entre las 60.000 personas que acompañaron el primero de los shows. “Con el corazón destrozado, digo que perdimos a una fan esta noche. No puedo explicarles cuán devastada estoy por esto”, publicó Swift en su cuenta de Instagram, y dijo que no hablaría del asunto en el escenaRío. La secretaría de Salud de Río informó que la joven falleció a las 20:50 del viernes (23:50 GMT) luego de sentirse mal y padecer un paro cardiorrespiratorio dentro del estadio Nilton Santos, donde transcurría el show, parte del Eras Tour. “Se hicieron maniobras de reanimación, pero no resistió. En este momento, no se puede precisar la causa de la muerte, que será investigada”, dijo en nota la secretaría de salud de Río. La artista tiene previsto ofrecer dos conciertos más en Río, y luego tres en San Pablo.