John Rooney anota sensacional gol desde media cancha igual que su hermano Wayne: Videos





18/11/2023 - 10:44:25

John Rooney, hermano del exdelantero de la selección de Inglaterra y del Manchester United, Wayne Rooney, marcó un espectacular gol desde media cancha este martes en la Primera División de la Northern Premier League, séptima división del sistema de ligas del fútbol inglés. 🤯John Rooney from 45 yards!! 🔥🔥 pic.twitter.com/07o7ZSNqO8 — Macclesfield FC (@thesilkmen) November 15, 2023 Con ese certero disparo a más de 40 metros de distancia de la portería, el mediocampista abrió el marcador para el Macclesfield FC, que empató con el Basford (1-1). La impresionante anotación de Rooney, de 32 años, tiene cierta similitud con el gol de su hermano Wayne en noviembre de 2017 con la camiseta del Everton. El violento pelotazo desde su propio campo ganó el premio al gol del mes en la Premier League. 🏅 | Congrats, @WayneRooney - winner of the @Carling @PremierLeague Goal of the Month for November! #EFC pic.twitter.com/oON0sNinTz — Everton (@Everton) December 15, 2017