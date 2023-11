BM aprueba crédito de $us 125 millones para electrificación, Gobierno espera su aprobación en el Legislativo





18/11/2023 - 09:08:02

El Banco Mundial (BM) aprobó un crédito de $us 125 millones para mejorar el acceso sostenible a energía eléctrica en áreas rurales de Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, por lo que se espera que el Legislativo “tenga la voluntad política” de aprobarlo, afirmó el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina. “Quiero anunciar una buena noticia para el país, el Banco Mundial aprobó el proyecto que ampliará la cobertura de electrificación en áreas rurales con un respaldo financiero de $us 125 millones, vamos a mejorar las condiciones de vida de alrededor de 30.345 hogares”, explicó en un post en su muro de Facebook. Se trata del crédito para financiar el proyecto "Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia – IDTR III" en los departamentos de Potosí, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Por normativa, la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar los créditos para que sean viabilizados. Actualmente rige un acuerdo político entre “evistas” y las opositoras Creemos y Comunidad Ciudadana (CC) que bloqueó proyectos enviados desde el Gobierno como el del presupuesto reformulado. Molina espera que haya voluntad política para viabilizar el crédito y mejorar las condiciones de vida de una parte importante de la población. “El financiamiento aprobado es un gran logro. Esperamos que nuestra Asamblea Legislativa también tenga la voluntad política para aprobar la ley respectiva, permitiendo así la ejecución de la electrificación del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025”, afirmó.