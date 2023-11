Por qué los hombres mueren más jóvenes que las mujeres





17/11/2023 - 17:44:32

DW.- A partir de los 85 años, hay menos hombres. La sabiduría popular dice que mueren antes que las mujeres y las cifras lo corroboran. En Alemania, por ejemplo, en 2022 los hombres tenían una esperanza de vida media de algo más de 78 años, mientras que la de las mujeres era de 82,8 años. En Estados Unidos, la esperanza de vida promedio de las mujeres era de alrededor de 79 años en 2021, mientras que la de los hombres era de poco más de 73 años. Esta brecha de 5,8 años es la mayor desde 1996. En un nuevo estudio, investigadores estadounidenses explican que los factores externos, entre ellos la pandemia del COVID-19, son los culpables de la creciente brecha. "Muertes por desesperación" En el artículo, publicado en el JAMA Journal of Internal Medicine en noviembre de 2023, los autores dicen que la pandemia afectó de manera desproporcionada a los hombres en los EE.UU. y contribuyó a reducir su esperanza de vida promedio. El otro factor importante que contribuye a la menor esperanza de vida de los hombres es lo que los investigadores llaman "muertes por desesperación"; es decir, vidas truncadas por suicidio, problemas de adicción o delitos violentos, por ejemplo. "Si bien las tasas de muerte por sobredosis de drogas y homicidios han aumentado tanto para hombres como para mujeres, está claro que los hombres constituyen una proporción cada vez más desproporcionada de estas muertes", afirmó el autor principal del estudio, Brandon Yan. Los trabajos peligrosos y las enfermedades cardíacas Pero hay otras causas que explican la diferencia de esperanza de vida entre hombres y mujeres. Robert H. Shmerling, reumatólogo y redactor jefe de Harvard Health Publishing, señala que, en promedio, los hombres son más propensos a saltarse las revisiones médicas rutinarias y que estos superan con creces a las mujeres en trabajos peligrosos, como la extinción de incendios o el combate militar. Shmerling también señala el hecho de que los hombres se suicidan con más frecuencia que las mujeres. Una posible razón de esto podría ser el estigma que todavía se atribuye a la atención de salud mental en muchas culturas, especialmente para los hombres. Otro factor importante, según el experto médico son las enfermedades cardíacas. Los hombres en Estados Unidos tienen un 50 por ciento más de probabilidades de morir de enfermedades cardíacas que las mujeres. En Europa, a los hombres les va mejor Fuera de Estados Unidos, la disminución de las enfermedades cardiovasculares en los hombres es una de las razones por las que la brecha en la esperanza de vida entre los sexos se está reduciendo. Un equipo de autores del Instituto Federal de Investigación de Población de Alemania examinó la esperanza de vida por sexo en Austria, la República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Eslovaquia y Suiza, y descubrió que la diferencia de mortalidad entre sexos había disminuido. Los resultados, publicados en el European Journal of Public Health en julio de 2023, muestran que la disminución de la brecha de esperanza de vida entre ambos géneros "se debió principalmente a una reducción del exceso de mortalidad masculina por enfermedades cardiovasculares y neoplasias". Las neoplasias son tumores y las malignas son cánceres. Entre 1996 y 2019, la brecha de mortalidad disminuyó en los siete países incluidos en el estudio. En la mayoría de países participantes, esto se debió principalmente a una reducción de las enfermedades cardíacas entre los hombres. En Francia, la reducción de los cánceres entre los hombres contribuyó significativamente a reducir la brecha de mortalidad. Sin embargo, no todo son buenas noticias. En República Checa, la diferencia entre la longevidad de hombres y mujeres ha disminuido porque cada vez menos hombres mueren de cáncer de pulmón, mientras que las tasas de muerte de mujeres por cáncer de pulmón están aumentando. Comportamiento sexual también influye Los humanos no son los únicos animales con una marcada diferencia en la esperanza de vida entre ambos sexos. En marzo de 2020, un estudio realizado por un equipo internacional de investigadores demostró que en la naturaleza, las hembras de los mamíferos vivían más que los machos. El estudio fue publicado en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En las 101 especies que estudiaron los científicos, la esperanza de vida media de las hembras fue en promedio un 18,6 por ciento más larga que la de los machos. En los seres humanos, por el contrario, esa cifra es del 7,8 por ciento. Por otro lado, se cree que los hombres gastan mucha energía en su comportamiento sexual o en desarrollar músculos. Cierto tipo de agresividad, entonces, parece disminuir la esperanza de vida, y eso se aplica a los machos de todas las especies, incluidos los humanos.