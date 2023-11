IBM retiró anuncios en X: Acusa a Elon Musk de amplificar el antisemitismo





17/11/2023

Infobae.- IBM dijo el jueves que dejará de anunciarse en X, antes Twitter, después de que un informe de una organización de vigilancia de los medios de comunicación descubriera que sus anuncios habían aparecido en el sitio de medios sociales propiedad de Elon Musk junto a tuits pro-nazis. “IBM no tolera la incitación al odio ni la discriminación y hemos suspendido inmediatamente toda publicidad en X mientras investigamos esta situación totalmente inaceptable”, dijo la empresa en un comunicado. El informe de la organización sin ánimo de lucro de izquierdas Media Matters for America, publicado el jueves, identificaba a IBM como una de las varias empresas de primer orden cuyos anuncios habían aparecido junto a tuits que incluían apoyos al nacionalsocialismo, memes que describían el nazismo como un despertar espiritual y citas de Adolf Hitler presentadas en un estilo inspirador. La retirada de IBM es el último golpe a la campaña de la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, para atraer de nuevo a los anunciantes que han huido del sitio desde que Musk lo compró hace poco más de un año. Aunque Musk ha tenido éxito en su intento de relajar las restricciones a la libertad de expresión del sitio, reduciendo drásticamente el personal que solía moderar el contenido ofensivo, su negocio se ha resentido, con unas perspectivas financieras que los conocedores han calificado de nefastas. La decisión de IBM se produjo un día después de que Musk expresara en Twitter su acuerdo con una teoría de conspiración antisemita en el sitio, lo que provocó nuevas críticas de algunos líderes de los derechos civiles. Musk respondía a un usuario de X que decía que el aumento del antisemitismo en Internet era en realidad culpa de los judíos por apoyar a “hordas de minorías” y promover “el odio contra los blancos”. El usuario dijo que no siente simpatía por los judíos que se enfrentan a comentarios de odio como “Hitler tenía razón”. Musk respondió: “Has dicho la pura verdad”, contribuyendo a amplificar el tuit del usuario entre sus vastos seguidores en Internet. En un tuit posterior, Musk pasó a criticar a la Liga Antidifamación (ADL), una organización sin ánimo de lucro que combate el antisemitismo y el extremismo, diciendo que “ataca injustamente a la mayoría de Occidente” por el odio antijudío en lugar de a “los grupos minoritarios que son su principal amenaza”. El CEO de ADL, Jonathan Greenblatt, contraatacó a Musk en un tweet el jueves, diciendo: “En un momento en que el antisemitismo está explotando en Estados Unidos y surgiendo en todo el mundo, es indiscutiblemente peligroso utilizar la influencia de uno para validar y promover teorías antisemitas.” ADL es uno de una coalición de 60 grupos de defensa que han pedido a los principales anunciantes que boicoteen la plataforma hasta que Musk acepte invertir en la aplicación de las antiguas reglas de moderación de contenido de la plataforma.