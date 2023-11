Csutcb da 72 horas a legisladores para aprobar Presupuesto Reformulado





17/11/2023 - 13:00:27

La Confederación Sindical de Campesinos de Bolivia (Csutcb) dio un plazo de 72 horas a los legisladores para aprobar el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado 2023, de lo contrario anunció que asumirán medidas drásticas, entre ellas la toma de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). "Damos 72 horas para la aprobación del PGE 2023 Reformulado; en caso de que no se cumpla en el plazo, seremos obligados a tomar el parlamento, es hora de que reflexionen”, anunció el ejecutivo de la organización Lucio Quispe, en conferencia de prensa. Informó que, en ese plazo, la Csutcb convocará a un ampliado para que, de manera orgánica, se decidan las medidas más efectivas para la aprobación del proyecto de ley. Quispe fustigó duramente la conducta de los asambleístas del “ala radical”, que responde a Evo Morales, quienes “pactaron con la oposición”, para provocar un boicot económico al país, al no aprobar el PGE 2023. El ejecutivo señaló que existe un malestar en las filas de los trabajadores del agro en todo el territorio nacional por el rechazo a esa normativa. Por su parte, el dirigente, Efraín Mollo, censuró que los diputados del ala radical del MAS se olvidaran de su pueblo “a quien se deben” y formaron un pacto para “tumbar” al presidente Luis Arce. “Los senadores y diputados han sido elegidos por nosotros y tienen que trabajar para nosotros y no pueden venir ahora a trabajar para un grupo, una logia que ahora se articuló con las mismas acciones de los derechistas, y se forma el pacto de los sinvergüenzas”, protestó. Señaló que actualmente “la derecha” se articuló a la cabeza de Andrónico Rodríguez y Evo Morales.