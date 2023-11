Temperaturas máximas superan los 40 grados en Chuquisaca





17/11/2023 - 07:13:24

Correo del Sur.- En lo que va de este año, las temperaturas máximas en Chuquisaca, sin contar la región del Chaco, superaron los 40 grados centígrados. En algunos sectores se batieron récords de al menos los últimos diez años. Actualmente, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Sehamhi) cuenta con nueve estaciones meteorológicas en el departamento distribuidas en tres regiones: Chuquisaca Norte, Chuquisaca Centro y los Cintis. En el Chaco recién será implementada desde la próxima gestión, según informó a CORREO DEL SUR el técnico del Senamhi Chuquisaca, Javier Ugarte. Aclaró que hasta hace poco se contaba con una, la cual tuvo que parar por problemas de logística. “Increíblemente, varios observadores como el de Tarabuco me llaman y me dicen que están teniendo temperaturas sumamente elevadas, lo cual es peligroso ya que en muchos de estos lugares no hay agua para el consumo humano y puede significar un daño a la salud”, remarcó al indicar que hace varios años no había reportes similares. NORTE Chuquisaca Norte cuenta con cuatro estaciones meteorológicas, tres se encuentran en el municipio de Sucre: una en el centro de la ciudad, otra en el sector de La Barranca y la tercera en la comunidad de Chuqui Chuquí (Distrito 7). En los tres casos, la temperatura máxima registrada en octubre es la más alta del año. Por ejemplo, en el centro, el termómetro marcó 32,8 grados centígrados, a dos décimas de alcanzar el récord histórico de 33°, de octubre de 1996 y 1978, después de casi tres décadas. En la estación de La Barranca, la máxima registrada fue de 31 grados, quedando a uno del récord absoluto, 32°, de noviembre del 2011. En Chuqui Chuquí, poblado ubicado a unos 40 minutos de la ciudad de Sucre, en el Distrito 7, la temperatura máxima alcanzó los 41 grados centígrados. No se registraba ese nivel desde 2021. La más alta anotada en este centro de monitoreo es de 43°, que data de octubre y diciembre del 2012, noviembre y diciembre del 2013 y diciembre del 2016. La cuarta estación se encuentra en Tarabuco. Allí este año el termómetro marcó 29,6 grados centígrados en septiembre, la más alta de la última década. A lo máximo que había llegado fue 27,6 grados en octubre del año pasado. CHUQUISACA CENTRO La región de Chuquisaca Centro cuenta con dos observatorios meteorológicos: uno en El Villar y otro en Padilla. En el primero, la temperatura máxima este año alcanzó los 36 grados centígrados. Según el Senamhi, son parámetros normales debido a que la máxima histórica llegó hasta los 41,5 grados, en diciembre del 2013. Algo similar ocurrió en Padilla. La máxima reportada este 2023 fue de 34° en enero, septiembre y octubre. En este municipio la más alta históricamente es de 37°, de marzo del 2010. LOS CINTIS En la región cinteña las temperaturas máximas este año alcanzaron los 34 grados centígrados. En la estación meteorológica de La Torre (Camargo), si bien en septiembre y octubre las más altas fueron 30 y 31 grados, respectivamente, en enero, febrero y marzo, llegaron hasta los 33°. En San Lucas, las temperaturas máximas batieron récord: en octubre el termómetro marcó 34 grados. 33° había sido la más elevada hasta este año, registrada en diciembre del 2016 y septiembre del 2023. En Culpina también hubo récord: 31 grados en septiembre y octubre de este año, algo que nunca antes había pasado. A lo máximo que se había llegado era 29° en enero del 2022. CHACO Si bien el Senamhi no cuenta con observatorios, Ugarte remarcó que el Chaco chuquisaqueño es la región donde se reportan las temperaturas más altas del departamento, especialmente en Macharetí. Este diario conoció que en el centro poblado de este municipio las máximas rondaron los 40 y 41 grados durante septiembre y octubre. El técnico del Senamhi Chuquisaca indicó que en otros sectores incluso bordean los 46 grados. “Por noticia que tenemos de las UGRS (Unidad de Gestión de Riesgo Municipal) vemos que en el Chaco se están dando temperaturas sumamente elevadas, especialmente en Macharetí, en El Salvador. En estas regiones normalmente se presentan las temperaturas más elevadas de Chuquisaca. En El Salvador está Cuevo, frontera con Santa Cruz, ahí se han dado las temperaturas más altas que han llegado hasta 46 grados”, detalló. Enfatizó que las temperaturas altas en esta época son peligrosas debido a que el calor exige mayor consumo de líquido y en varias regiones del departamento carecen de agua a causa de la sequía. “Lo único que nos puede salvar de esto son las precipitaciones pluviales. Tenemos probabilidades hasta este viernes, ojalá se dé”, finalizó Ugarte.