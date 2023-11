Director de la ABT pide ampliar hasta 10 años de cárcel contra los pirómanos que ocasionan incendios





17/11/2023 - 06:50:59

Erbol.- Una privación de libertad de cuatro hasta los diez años cárcel contra las personas “pirómanas” que ocasionen incendios forestales en el país, demandó este jueves el director ejecutivo de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), Luis Flores. El pedido del funcionario surge luego de conocer que las personas que procesadas por ese tipo de delitos acceden a someterse a procedimientos abreviados y logran ser sentenciadas a dos años de presidio, sanción que en la actualidad no amerita el encarcelamiento, según la normativa vigente. “Pido que no sea de tres a ocho (años de reclusión, sino) de cuatro a diez porque ya hay que sentarle mano dura a estos pirómanos que tenemos, que están causando mucho daño no solamente a la población, a nuestros bosques, a la flora y a la fauna”, dijo. La reciente ley 1525 establece una pena de entre tres a ocho años de cárcel para las personas que provoquen incendios forestales en áreas protegidas. Recordó que hasta el momento desde la ABT se abrieron 16 procesos penales contra personas implicadas en incendios forestales, tres se encuentran con detención preventiva y una persona ya cuenta con sentencia. En total, informó que en el país existen 23 incendios activos, de los cuales, 14 están en Santa Cruz, 2 en Beni, 6 en La Paz, y 1 en Cochabamba.