Arce acusa al pacto evista-camachista-mesista de boicotear su gestión económica





17/11/2023 - 06:13:41

Desde la ciudad de Trinidad, el presidente Luis Arce denunció que el pacto entre legisladores evistas, camachistas y mesistas tiene el objetivo de boicotear la gestión económica de su Gobierno y frenar la entrega de obras. “Lo conversábamos con el alcalde de la ciudad de Trinidad (Cristhian Cámara), muchos alcaldes, no solamente de las capitales de departamento, sino fundamentalmente del área rural, estaban esperanzados en que se apruebe el presupuesto adicional del Gobierno nacional”, afirmó en la entrega de 97 viviendas en Trinidad. Lamentablemente, añadió, el proyecto de ley “ha sido boicoteado por un acuerdo, por un pacto entre el ala evista, camachista y mesista en nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional”. La madrugada del martes, 92 legisladores que responden a Evo Morales, a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho, votaron por el rechazo al Proyecto de Ley N° 464/2022-2023 de Modificaciones al Presupuesto General del Estado 2023, frente a los 62 que optaron por su aprobación. Un acuerdo entre senadores del ala “evista” y las opositoras Creemos de Camacho y Comunidad Ciudadana (CC) de Mesa antecede al rechazo de este proyecto de ley. El pacto posibilitó que el senador Andrónico Rodríguez sea reelegido por cuarta vez consecutiva como presidente del Senado, el pasado 7 de noviembre. Arce denunció que las acciones del bloque opositor “tienen el objetivo de boicotear la gestión económica, de paralizar, de que no se avance en esto (la entrega de obras), que es importante porque el pueblo boliviano no quiere peleas, el pueblo boliviano quiere entrega de obras”. La bancada de los denominados renovadores del MAS solicitó, en una nota, al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, que se reconsidere la aprobación del proyecto de ley de presupuesto reformulado y convoque a una nueva sesión. Mientras se cumple el trámite, el jefe de Estado afirmó que seguirá “entregando obras digan lo que digan, hagan lo que hagan, porque desde el primer día lo único que hemos hecho es trabajar”. ABI