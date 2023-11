Justicia dispone que ocho sentenciados por el caso Misiles Chinos paguen al Estado más de $us 3 millones





17/11/2023 - 06:07:21

El Juzgado de Sentencia No. 2 de Chuquisaca determinó que los ocho sentenciados en el denominado “Caso Misiles Chinos” paguen al Estado $us 3.005.280 como reparación por el daño ocasionado en el ilícito cometido en 2005. "Los ciudadanos que deben realizar la reparación del daño a favor del Estado son Ciro A.V.M., Marcelo E.A.R., Marco A.V.O., Víctor H.C.B., David R.T.V., Wilbert S.S., Gonzalo E.M.G., y Marco A.J.E., en el plazo de un mes, computable a partir de la ejecutoría de la sentencia y en una sola cuota", informó el fiscal Superior, Gonzalo Aparicio. En octubre de 2005, 36 misiles de fabricación china, de propiedad de las Fuerzas Armadas de Bolivia, fueron entregados, de manera irregular, a la Embajada de Estados Unidos para que sean transportados al país del norte y se realice la desactivación. En noviembre de 2015, en el marco del Juicio de Responsabilidades por el caso Misiles Chinos, en procedimiento abreviado, Ciro Valdivia fue sentenciado a dos años de privación de libertad. Con el voto fundamentado de siete de sus miembros, el 23 de noviembre de 2015, el Tribunal lo declaró culpable –en calidad de cómplice– por los delitos de revelación de secretos, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes. Considerando que la pena impuesta no superaba los dos años de cárcel, además que el Tribunal le otorgó el perdón judicial, de acuerdo a lo establecido por el art. 368 del Código de Procedimiento Penal y la línea jurisprudencial establecida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Valdivia quedó en libertad. Junto con él fueron sentenciadas otras siete personas, acusadas también por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución y las leyes.