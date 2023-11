Justin Timberlake reaparece públicamente tras las acusaciones de Britney Spears





Justin Timberlake reapareció públicamente cuando se reunió con sus compañeros de *NSYNC durante el estreno de la película Trolls Band Together en Los Ángeles. El cantante de Cry Me a River estuvo acompañado por su esposa, Jessica Biel, en la noche de este miércoles, antes de posar para las fotos con Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone y Chris Kirkpatrick. Justin Timberlake, junto con sus compañeros de la banda, caminaron por la alfombra roja en el Teatro Chino luego del esperado lanzamiento de su nueva canción Better Place, que forma parte de la banda sonora de la película. El evento marca la primera aparición pública del cantante después de que Britney Spears lanzara su libro de memorias, The Woman in Me, donde hace graves acusaciones en su contra. Esta aparición pública es una de las pocas veces que el ganador del Grammy ha salido desde el lanzamiento de las explosivas memorias de su ex novia. La Princesa del Pop mencionó al miembro de *NSYNC muchas veces en el libro y reveló que durante su romance con Timberlake abortó porque él "no quería ser padre". La cantante de Toxic salió con Justin de 1999 a 2002 hasta que él la dejó por mensaje de texto. También afirmó que Timberlake la engañó varias veces. Las revelaciones del libro provocaron una fuerte reacción contra el intérprete de SexyBack, que como consecuencia tuvo que desactivar sus comentarios de Instagram. Y aunque ha optado por permanecer en silencio desde el lanzamiento del libro, las revelaciones de Spears supuestamente estropearon el aniversario de bodas número 11 del cantante con Jessica Biel. El mes pasado se informó que Justin Timberlake "no estaba nada contento" con las revelaciones de Britney Spears y no se ha puesto en contacto con ella desde la publicación del libro. "Justin no se ha comunicado con Britney para nada sobre esto, y no lo hará porque no hay nada que pueda decirle", dijo una fuente al Daily Mail. Si bien la fuente señaló que Spears “simplemente lo cuenta desde su punto de vista”, según los informes, Timberlake no estaba “de acuerdo con eso”.