Jada Pinkett rompe el silencio tras acusaciones contra Will Smith





16/11/2023 - 18:56:25

Jada Pinkett Smith rompió el silencio tras los últimos señalamientos contra Will Smith y anunció que tanto ella, como Will interpondrán una demanda contra un hombre, llamado Brother Bilal, quien acusó al actor de haberle sido infiel con compañero de reparto Duane Martin. Brother Bilal hizo dicha revelación este miércoles, a su paso por el podcast Unwine With Tasha K, donde narra que fue testigo directo de esa presunta infidelidad, que supuestamente sucedió hace varios años, al entrar en la habitación justo cuando estaban sucediendo los hechos. En entrevista con el programa de radio The Breakfast Club sobre esa hipotética aventura, Jada Pinkett no tardó en calificarla de "ridícula" y aseguró que las afirmaciones de Bilal son un "sinsentido". "Esta persona trató de sacarle a Will Smith mucho dinero, y no funcionó", explicó la actriz. Y es que, como ha contado Pinkett, Bilal trabajó con Smith en la escritura de un libro y "sintió" que no había cobrado lo suficiente por sus servicios. La también presentadora, quien promociona su propia autobiografía, Worthy, ha sido muy tajante a la hora de revelar sus planes para poner fin a esas "historias maliciosas" que giran sobre su cuestionado matrimonio con el protagonista de El príncipe de Bel-Air. "Vamos a emprender medidas legales. Una cosa es opinar sobre alguien y otra bien diferente es difamar, inventarse historias maliciosas. Vamos por ello", señaló. Por otro lado, el representante del propio Will Smith se puso en contacto con la revista People para negar categóricamente que su amistad con Duane Martin tuviera un trasfondo romántico y atracción sexual. "Esta historia ha sido completamente fabricada, y es inequívocamente falsa", aseguró. Además, una fuente cercana al matrimonio señaló que, pese a llevar separados siete años, el matrimonio sigue estando unido para responder a cualquier ataque. "Llevan lidiando con estas insinuaciones y rumores de homosexualidad desde hace años, e ignorándolos. Will y Jada siempre estarán unidos cuando otra persona trate de utilizar su fama en beneficio propio. Le van a demandar", afirmó.