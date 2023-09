¿Protegerme de qué?: Jenni Hermoso preguntá sobre su exclusión de la selección de España





18/09/2023 - 20:28:12

La jugadora española, Jenni Hermoso, ha decidido pronunciarse después de que la nueva seleccionadora, Montse Tomé, emitiera la lista de convocadas para los partidos de clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024 y ella no apareciera por ningún lado. La nueva entrenadora ha alegado que ha decidido dejar fuera a la madrileña “para protegerla”. Una cuestión que la futbolista ha puesto en entredicho a través de un comunicado, donde se ha preguntado: “¿Protegerme de qué?”. Un amparo que, ha destacado, llevan semanas y meses pidiendo para todo el equipo, pero que nunca ha llegado. Las jugadoras reiteran su negativa a ir con la selección tras la convocatoria de Montse Tomé. El documento, que ha sido difundido a través de redes sociales, lleva por título “¿Protegerme de qué?”. “Llevamos semanas, meses, buscando protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas”. En relación a la lista de convocadas que Montse Tomé ha compartido este lunes, en la que se encuentran buena parte de las campeonas del mundo y de ‘las 15′, las cuales firmaron un comunicado en el que se declaraban no seleccionables, aunque que se produjeran los cambios estructurales. El texto explica que las jugadoras tienen “muy claro” que se trata de “otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos con repercusiones legales y sanciones económicas”. A lo que añade: “Otra prueba indiscutible que demuestra que nada ha cambiado a día de hoy y que confirma la razón por la que estamos luchando y cómo lo estamos haciendo”. Y es que, en caso de no acudir a la llamada de la selección para disputar los partidos de clasificación de los JJOO, podrían enfrentarse a multas que varían entre los 3.000 y 30.000 euros o una posible suspensión de la licencia federativa por un periodo de tiempo que puede ir de los dos años hasta los 15 años. “Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF”, ha afirmado la jugadora. Hermoso también ha querido dejar “muy claro” que durante el este lunes (en la rueda de prensa de la seleccionadora) han intentado argumentar que el “ambiente sería seguro” para las jugadoras de cuando, añade: “En la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme”. Para concluir ha vuelto a preguntar: “¿Protegerme de qué? ¿O de quién?”. El comunicado de las jugadoras Tan solo unas horas antes, las jugadoras que han sido convocadas por Montse Tomé ha emitido un comunicado en el que reiteran su rechazo a ir con la selección. “Lo expresado en nuestro comunicado del 22 de septiembre de 2023, deja claro, y sin ninguna opción a otra interpretación, nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes”, reza el texto que ha difundido.