Lucho por mi vida todos los días: Shannen Doherty habla de su cáncer cerebral





18/09/2023 - 20:16:04

Shannen Doherty recibió una gran ovación durante el fin de semana en medio de su batalla contra el cáncer cerebral. La actriz apareció en un panel que reunió a algunos de los protagonistas de Beverly Hills, 90210, entre ellos, Tori Spelling, Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Brian Austin Green y Gabrielle Carteris, y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras hablaba de su diagnóstico. “Muchas gracias”, dijo emocionada Doherty , de 52 años, a la multitud en Tampa, Florida. “Ustedes saben cuánto amo llorar constantemente. Y lo hago, al parecer. Así que gracias". La actriz de Charmed reveló en junio pasado que su cáncer de mama se había extendido a su cerebro. También compartió que se sometió en secreto a una cirugía meses antes para extirpar el tumor y comenzar los tratamientos de radiación. “Tengo una lucha por mi vida, con la que me enfrento todos los días”, agregó Doherty en el panel del domingo. "Creo que soy realmente genial". La actriz, que apareció de buen humor, también restó se burló de su divorcio de su tercer marido, Kurt Iswarienko.

"Mi otra profesión es comprometerme, casarme y divorciarme, y lo estoy haciendo muy bien", dijo la estrella, que rompió con el fotógrafo en abril después de 11 años de matrimonio. Su representante dijo en ese momento que el divorcio era "lo último que quería Shannen", pero "sentía que no le quedaba otra opción". El publicista también afirmó que la agente de Iswarienko había estado "íntimamente involucrada" en la separación de la pareja. A Doherty le diagnosticaron cáncer de mama por primera vez en 2015 y entró en remisión dos años después. Desafortunadamente, su cáncer regresó en etapa 4 en 2020. “Estoy mejor que bien. Estoy bien”, dijo después de compartir la noticia. "Me siento fuerte, saludable, confiada y feliz". La actriz no ha permitido que su cáncer la detenga y hace unas semanas fue captada cenando con amigos y vacacionando en Italia, donde lucía feliz y completamente relajada.