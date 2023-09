Csutcb afín al gobierno descarta ir al congreso del MAS y anuncia cabildo del Pacto de Unidad para definir el proceso de cambio





18/09/2023 - 19:53:48

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), afín al gobierno nacional, decidió este lunes, en ampliado nacional, no asistir al congreso del MAS convocado por el expresidente Evo Morales y anunció un cabildo del Pacto de Unidad, bloque de sectores sociales, para definir una posición orgánica-política sobre el proceso de cambio y el MAS. Rodeado de dirigentes nacionales y departamentales, el dirigente campesino Lucio Quispe hizo pública la resolución que se suma similares determinaciones asumidas por organizaciones como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el Bloqueo Oriente, el Consejo Departamental Originario de Markas y Ayllus del Chuquiago Marca (Codemac) La Paz. “Rechazamos y desconocemos por unanimidad, de forma orgánica y con la participación de los nueve ejecutivos departamentales, la irregular e ilegítima convocatoria al congreso nacional del MAS-IPSP, determinamos no asistir al congreso del MAS”, establece parte de la resolución del ampliado campesino realizado en La Paz. De acuerdo al Estatuto del MAS, el congreso debió ser concertado con las matrices Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa (Cnmcidob-“B.S”). No solo observan este aspecto, sino también el habérseles recortado el número de delegados, pese a ser organizaciones que forman parte de la toma de decisiones. “No se reconocerá cualquier determinación que se determine en el supuesto congreso”, advirtió por su parte el también dirigente Mario Seña. Otra de las determinaciones es perfilar un cabildo del Pacto de Unidad, bloque que reúne a diferentes organizaciones sociales, para tomar una decisión orgánica-política uniforme. “Se determina e instruye deliberar a todas las instancias orgánicas la realización de una convocatoria a un cabildo nacional, con la participación de todas las organizaciones sociales del país, para determinar el rumbo del proceso de cambio y del instrumento político”, se lee en otro de los puntos de la resolución campesina. No se conoce la fecha, pero la propuesta está lanzada y solo resta definir la fecha. La Csutcb es la organización que traza la línea de acción dentro del Pacto de Unidad. El congreso convocado por Morales será del 3 al 5 de octubre en Lauca Ñ, lo que fue rechazado por una diversidad de organizaciones sociales que plantearon como alternativa de la sede del congreso El Alto, propuesta que fue rechazada.