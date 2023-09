La Paz venderá 14 mil marraquetas cada día en Expocruz





18/09/2023 - 19:51:16

Catorce mil marraquetas por día, más de cien quesos frescos y café, ofertará el pabellón La Paz de Mil Colores en la Feria Internacional de Santa Cruz (Expocruz 2023) junto a una variada gama de productos de 37 empresas y emprendimientos. Este próximo 22 de septiembre iniciará la feria, que se extenderá por 10 días, donde también se llevará una muestra de la cultura y el turismo que hay en el municipio paceño. “El año pasado empezamos con tres mil marraquetas y pensé que se iban a endurecer hasta el final de la feria y no íbamos a poder vender, pero, Dios mío, las vendimos en media hora. Este año ya nos han pedido, se ha vuelto algo emblemático y vamos a ofrecer el pancito, quesito, que es lo típico; y vamos a mandar 14 mil marraquetas día, es una gran cantidad y aquí están las productoras”, anunció el alcalde Iván Arias en conferencia de prensa del lanzamiento de las actividades que habrá en el pabellón de La Paz de Mil Colores en la Expocruz. El pabellón La Paz de Mil Colores en la Expocruz ofertará 14 mil marraquetas por día, cerca de un centenar de quesos frescos y café, productos que muestran los alimentos “típicos” que come el paceño a la hora del desayuno o merienda. Así se llevará una muestra de La Paz, desde su gastronomía hasta su cultura, que será representada con música, danza y entre otras representaciones artísticas. “Serán diez días que vamos a llevar lo mejor de la Paz, que sea un éxito, que superemos la cantidad de personas que nos visitan, hemos logrado un mejor espacio, estamos organizando mejor los stands, y ahora es el desafío, estamos modo Expocruz”, dijo el burgomaestre, tras conocerse la cartelera de actividades artísticas que acompañarán a los 37 productores y emprendedores paceños que se harán presentes. El alcalde Arias informó que llevar el pan marraqueta de La Paz a Santa Cruz involucra toda una logística de producción e “infraestructura”. En esta oportunidad la aerolínea encargada de su transporte es la estatal Boliviana de Aviación (BoA). “Es todo un desafío (llevar el pan marraqueta), es toda una infraestructura, están aquí los (panificadores) que la elaboran, no es solo hacer el pan sino saber en qué momento lo debes enviar. Este año se hizo un acuerdo con BoA, el año pasado fue con Amazonas, agradecemos a BoA”, indicó el alcalde Arias. El panadero Damaso Condori es quien está encargado de elaborar las 14 mil marraquetas por día. Confesó sentirse contento por la cantidad de panes que producirá y a la vez estar con la expectativa de que guste su producto. “Me siento feliz porque voy a producir más panes, debo entregar todos los días entre 12 mil a 14 mil unidades; ojalá les guste mi producto en Santa Cruz”, dijo. En tanto, la productora de quesos, Miriam Callisaya, que lleva una vida en la elaboración de quesos, indicó que llevará inicialmente de 50 a 100 unidades por día, pero a medida que vea un incremento en la demanda considera llevar hasta 200 unidades de queso. “Esto (elaborar quesos) es de generación en generación, lo hacia mi abuela, mi mamá y ahora yo también. Estamos comenzando con 50 a 100 quesos y a medida que vayan pasando los días vamos a aumentar, se puede hacer hasta 200 por día”, dijo, a tiempo de comentar que cuenta con el apoyo de su familia para trabajar en la elaboración. El pabellón La Paz de Mil Colores estará por segundo año consecutivo en la Expocruz 2023, del 22 de septiembre hasta el 1 de octubre, y además de la muestra de diversos productos, congregará una réplica de lo más emblemático de la ciudad, entre ellos la iglesia de San Francisco.