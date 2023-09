Polémico beso deja fuera de la selección de fútbol femenino de España: Es para protegerla





18/09/2023 - 17:31:49

La nueva directora técnica de la selección femenina de fútbol de España, Montse Tomé, ha decidido iniciar una "nueva etapa" para el combinado que, de momento, deja por fuera a la futbolista Jenni Hermoso, la jugadora que protagonizó la polémica en las últimas semanas por el beso no consentido que recibió de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). En rueda de prensa, Tomé anunció este lunes la lista de las jugadoras convocadas para los próximos partidos que disputarán las campeonas femeninas, en las que ahora estarán varias de las futbolistas que ganaron el Mundial en Australia y otras de las 15 deportistas que se rebelaron contra el antiguo entrenador Jorge Vilda, y que no fueron llamadas a la Copa del Mundo por ese motivo. "Estamos con Jenni en todo y con todas las jugadoras. Creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas", dijo Tomé, quien agregó que como "máxima responsable" de la selección, decidió junto a su cuerpo técnico, que "la mejor manera" de proteger a Hermoso en esta convocatoria era dejándola por fuera. "Contamos con Jenni", añadió la entrenadora, quien resaltó que lleva "cinco años trabajando con ella" además del tiempo con el que coincidió como jugadora y compañera de profesión en las canchas. En esa línea, manifestó su confianza en las jugadoras que tuvieron conflictos con el anterior cuerpo técnico y consideró que a partir de ahora "el contador empieza en cero" y no hay nada "de atrás". La convocatoria de Tomé es para disputar los dos primeros partidos que sostendrán las españolas por el Grupo D de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA. El primero es contra Suecia, el viernes 22 de septiembre, en el estadio Gamla Ullevi de la ciudad sueca de Gotemburgo; y el segundo versus Suiza, el martes 26 de septiembre, en el Estadio El Arcángel de Córdoba, España. Etapa de "renovación" En paralelo, la RFEF emitió un comunicado este lunes para "transmitir" a las jugadoras internacionales de la selección, "el compromiso público adquirido por la nueva dirección de la institución que dirige el fútbol en España". La RFEF añadió que los guía el "convencimiento" de "tomar decisiones difíciles en los últimos días que seguirán adoptándose dado que existe la convicción propia de que es necesaria una renovación". La RFEF considera "absolutamente imprescindible, para llevar a cabo estos cambios, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas que hayan podido producirse y actuar, por tanto, con profesionalidad y justicia, dirimiendo las responsabilidades pertinentes en cada caso". "Es evidente que la Federación, la sociedad y las propias jugadoras están alineadas en un mismo objetivo: la renovación y el inicio de una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso. Por ello, se insta a las jugadoras a sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas", agregó el ente federativo. La RFEF también se comprometió a garantizar "un entorno seguro a las jugadoras" y propiciar un clima de confianza para que "el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza".