Cocaleros de Yungas piden reducir cupo de coca legal del Chapare; el Trópico advierte con movilizarse





18/09/2023 - 17:13:38

Erbol.- El Encuentro de Productores de Coca de Yungas, realizado este lunes en la Vicepresidencia, determinó pedir la modificación de la Ley 906, con el objetivo de que se reduzca la cantidad de cultivos permitidos en el Chapare. Entretanto, las federaciones del Trópico de Cochabamba se han declarado en alerta ante esa intención y no descarta movilizaciones. La reunión de los yungueños se realizó a iniciativa del diputado “arcista” Freddy Velásquez, quien manifestó que el Trópico no justifica los 7.700 hectáreas de cultivos que le otorga la Ley General de la Coca (906) y mencionó los casos de factorías de droga que se han descubierto en esa región. En el pronunciamiento del Encuentro, los cocaleros de Yungas se declararon indignados con que la ley 906 permita la producción de coca en el Chapare, cuando su destino es el narcotráfico. “Demandamos la modificar la ley 906 ley general de la hoja de coca y que la región del Chapare debe disminuir su producción ya que la cantidad de hectáreas que produce no tiene como destino licito”, señala el pronunciamiento. En ese marco, se solicitó a los asambleístas que trabajen en una propuesta con el fin de modificar la Ley General de la Coca y se realicen mesas de trabajo. El diputado Velásquez manifestó que “nada está escrito en piedra”, en referencia a la ley, y pidió a los cocaleros de Yungas que se sumen a esta iniciativa. El legislador culpó a la Ley 906, aprobada en el Gobierno de Evo Morales, por haber dividido a los cocaleros, porque considera que la norma fue realizada para beneficiar al Trópico. En tanto, el dirigente de Adepcoca, Erlin Pari, también ligó al Trópico de Cochabamba con el narcotráfico y sugirió que si Evo Morales no quiere un “narcoestado”, se debe erradicar toda la coca del Chapare. El Trópico en alerta A nombre de las federaciones del Trópico, el dirigente Dieter Mendoza acusó al diputado Velásquez de ser portavoz de Luis Arce. Señaló que su región está en alerta respecto a la intención de modificar la Ley de Coca y se podría movilizar. Aseguró que en el Trópico, con el control social, se cumple al pie de la letra con el cato de coca por familia. Pidió que se controle los cultivos que aparecieron en otras regiones como Santa Cruz y hasta Beni. “Mientras más atacan al Trópico de Cochabamba, más nos fortalecemos. Defenderemos esta ley. Si tenemos que llegar a movilizaciones, lo vamos a hacer estamos en estado de alerta. Nos ha costado sangre luto, dolor llegar a consensuar esta ley”, agregó. El diputado del Trópico, Gualberto Arispe, en entrevista con La Tarde en Directo de ERBOL, también consideró un exabrupto plantear erradicar toda la coca del Chapare, porque sería "hurgar el hormiguero". Señaló que la estrategía del Gobierno sería hacer pelear a ambos sectores cocaleros. Cuestionó también que se use la Vicepresidencia para este tipo de reuniones.