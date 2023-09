Expocruz recibirá a 33 delegaciones internacionales y prevé mover $us 200 millones





18/09/2023 - 11:57:30

La Expocruz 2023 que se llevará a cabo en la ciudad de Santa Cuz recibirá a 33 delegaciones internacionales y proyecta mover más de $us 200 millones en 10 días de feria y la rueda de negocios. “Estamos con una proyección de más de 200 millones de dólares, entre la rueda de negocios y lo que va a ser Expocruz”, indicó el presidente de la Feria Internacional de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, en contacto con Unitel. La Expocruz de llevará a cabo desde el viernes 22 de septiembre hasta el 01 de octubre en ambientes de la Fexpocruz de la ciudad de Santa Cruz. Se trata de la feria multisectorial “más completa de América Latina”. El evento acoge productores, artesanos, empresas y entidades privadas y públicas de los rubros alimentos, textiles, ganadería, joyería, industria automotriz, comercio, servicios, tecnología, entre otros, que canalizan ventas y efectúan ruedas de negocios. La organización de esta feria genera más de 70.000 empleos, entre directos e indirectos. De acuerdo con el gerente de la Expocruz 2023, Raúl Strauss, esta edición de la feria multisectorial arribarán al menos unas 33 delegaciones internacionales de diferentes sectores y rubros. El evento comercial internacional será inaugurado el viernes con boletos al 2x1. Los martes “Día de la familia en la feria” los menores de 12 años entran gratis. Y los demás días, los menores de seis años no pagan ingreso. En tanto, los boletos están a Bs 50 para mayores y a Bs 25 para menores.