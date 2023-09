Cinco momentos que hicieron historia en la Asamblea General de la ONU





18/09/2023 - 10:07:55



VOA.— ¿Qué tienen en común un dinosaurio, una bebé de tres meses y Nicole Kidman? Que todos han protagonizado momentos históricos en el largo recorrido de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que este año celebra su 78 edición a plena capacidad en Nueva York. Este organismo de la ONU, el mayor y más representativo de la organización internacional, es el único espacio en el que todos los 194 Estados miembros y otros asistentes participan y se hacen escuchar. Esta semana tendrá lugar en la urbe neoyorquina el segmento de alto nivel, donde toman la palabra jefes de Estado y dignatarios Aunque la asamblea tuvo su sesión inaugural en Londres en 1946, con más de 51 miembros presentes, ha sido en la icónica sede de Nueva York donde ha transcurrido la mayor parte de su recorrido. Es en este edificio, en la orilla este de Manhattan, donde transcurrieron varios de los momentos más recordados en estas casi ocho décadas de historia.



El (todavía) discurso más largo En 1960, el fallecido expresidente cubano Fidel Castro - entonces en calidad de primer ministro- pronunció el que todavía permanece en los registros como el discurso más largo pronunciado desde el podio de la AGNU. En un récord sin igualar hasta el momento, la intervención duró más de cuatro horas y en ella Castro aprovechó para criticar al gobierno de Estados Unidos, en lo que solo sería el comienzo de la dura retórica que adoptaría el líder cubano hacia su vecino norteño. Los dos países llegaron a convertirse en acérrimos enemigos y las visitas de presidentes de la isla comunista a la ONU se volvieron raras. El largo discurso de Castro, no obstante, no se lleva el mérito de ser el más extenso que se haya pronunciado ante la ONU. En enero de 1957, el líder de la delegación de la India, V.K. Krishna Menon, ofreció una intervención que duró tres días, a lo largo de ocho horas repartidas en varias sesiones del Consejo de Seguridad.



El único país en dejar la ONU (y volver) Indonesia se convirtió en 1965 en el único país que se ha salido hasta la fecha de las Naciones Unidas, y por lo tanto de su Asamblea General. La nación insular tomó la decisión debido a una disputa con la vecina Malasia. Un año después, luego de un golpe de Estado que cambió el liderazgo del país, Yakarta expresó su deseo de regresar a la ONU en completo reconocimiento de sus estatutos y volvió a formar parte del organismo con membresía plena.





Cámaras, luces, acción Los salones del edificio de la ONU en Nueva York, usualmente reservados para diplomáticos, altos dignatarios y la prensa, fueron abiertos de manera excepcional a las cámaras de Hollywood, más específicamente al director Sydney Pollack y su película “La intérprete”, estrenada en 2005. Protagonizada por la australiana Nicole Kidman, la cinta narra la historia de una intérprete que escucha un plan para asesinar al presidente de un país ficticio del que ella es originaria, en un idioma nativo que pocas personas conocen. La ONU permitió la filmación dentro de su sede en Nueva York después de determinar que el organismo no sólo servía de locación, sino que de alguna manera era también protagonista de una narración que evidenciaba los “valores sostenidos por la organización”, según recogen los registros de Naciones Unidas.



El “primer bebé de Nueva Zelanda” En una movida que causó revuelo en 2018, la entonces primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, viajó con su bebé de tres meses para participar en una reunión oficial de la Asamblea General. De acuerdo con los registros de la organización, a la pequeña Neve se le concedió incluso una credencial que la reconocía como el “Primer Bebé de Nueva Zelanda”. La decisión de Ardern de viajar con su hija casi recién nacida y amamantarla durante la sesión, avivó el interés de los medios y provocó una conversación sobre la igualdad de género en la política. La hoy ex primera ministra, con 37 años la más joven en ostentar ese cargo en la historia, explicó que esa fue precisamente la razón por la que llevó consigo a la bebé, que confió a su esposo durante su discurso.





Un dinosaurio por el cambio Contrario a lo que su nombre supone, Frankie el dinosaurio llegó a la Asamblea de la ONU a abogar por el cambio. El reptil, protagonista de una campaña del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ofreció un sentido discurso, en el que advirtió a todos los países las consecuencias de seguir dependiendo y utilizando los combustibles fósiles, grandes responsables del calentamiento global. La intervención de Frankie y su llamado a “No elegir la extinción” fue parte de una puesta en escena, por supuesto, y el mundo pudo ver lo que hubiera sido un impactante momento, en un video producido por el PNUD.



Un edificio fantasma En 2020, debido a la pandemia de COVID-19, por primera vez desde su establecimiento en Nueva York, los salones y pasillos del edificio de la ONU permanecieron casi desiertos, debido a las restricciones por la enfermedad y las medidas para evitar contagios. En un momento en el que el planeta entero vivía momentos de gran incertidumbre, los líderes mundiales se reunieron por primera vez vía virtual para discutir las graves implicaciones de la pandemia y acciones para enfrentar la crisis sanitaria, económica y humanitaria en la que se encontraban gran número de naciones. Esta edición 78 de la Asamblea General de Naciones Unidas es la segunda completamente presencial desde la pandemia.