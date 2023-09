Bolivia y Chile perfilan habilitar dos nuevos pasos fronterizos





18/09/2023

Los gobiernos de Bolivia y Chile perfilan la habilitación de dos nuevos pasos fronterizos, el Hito 60 y el Hito 41, para elevar el tránsito de personas y mercaderías, informó este domingo el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco. El tema fue analizado en la XV Comité de Frontera e Integración Chile- Bolivia, celebrado en Iquique la pasada semana y después de seis años. “Hemos presentado nuestras propuestas para la apertura de nuevos pasos fronterizos. En este momento Bolivia está desarrollando un proyecto para la ruta del litio y lo que le hemos propuesto a Chile es habilitar el Hito 60 para todo tipo de mercancías y para pasajeros también”, detalló en entrevista con Bolivia Tv. Precisamente, detalló, en los departamentos de Oruro y Potosí, fronterizos con Chile, se encuentras los salares, que guardan 23 millones de toneladas de litio de Bolivia. Para su industrialización, Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó tres convenios con una empresa de Rusia y dos de China, que comprometieron una inversión de $us 2.800 millones para llevar adelante “los estudios a diseño final para la implementación de las plantas industriales de carbonato de litio, bajo el modelo de negocio soberano”. Para fortalecer la industrialización del metal liviano, que se prevé sea superior a la explotación del gas, el Gobierno boliviano impulsa la construcción de la carretera Uyuni – Hito 60 con más de Bs 1.714 millones. La vía iniciará en la frontera con Chile, el Hito 60, pasará por los tramos IV, V y VI, llegará a la comunidad San Juan y continuará hasta el municipio de Uyuni. En tanto se concreta la construcción, Blanco propuso a las autoridades chilenas la habilitación del paso fronterizo. Dijo que se ofreció a Chile proporcionarle infraestructura modular para que los funcionarios chilenos se instalen y operen. Adicionalmente, dijo, se habló sobre “el Hito 41 para habilitarlo como un paso fronterizo turístico, solamente de personas, se tiene muy buenos avances consideramos que muy pronto vamos a tener abierto este punto fronterizo”. Explicó que para “poder habilitar oficialmente este hito, no para carga, sino para que sea tránsito turístico, también nuestra Aduana ha ofrecido, para el año 2024, dotar de esta infraestructura modular que permita que Chile se pueda instalar, nuestros funcionarios de migración ya se encuentran en el lugar y con esto se podría tener ya, a través de la suscripción de una nota reversal, que Bolivia ha comprometido enviar en los próximos días, la apertura oficial de este punto fronterizo”. Contrabando Sobre la lucha contra el contrabando, Blanco mencionó que por primera vez se cuenta con un subcomité que acordó desarrollar operativos binacionales en la amplia frontera compartida de cerca de 800 kilómetros, además de habilitar puestos de control e intercambiar información. Además, se acordó gestionar el apoyo de un organismo internacional para identificar las causas “estructurales que facilitan el contrabando”, con la finalidad de combatir y evitar el ilícito desde su origen. Los datos oficiales dan cuenta que el 65% del contrabando ingresa a Bolivia por Chile. Alrededor de 105 pasos ilegales fueron identificados en la frontera, además, 18 poblaciones fronterizas estarían colaborando con los contrabandistas en el acopio de mercadería ilegal. Otro dato muestra que 90% de la ropa usada que llega a los países de Sudamérica proviene del puerto chileno de Iquique, que –según Blanco– es considerado una región extra-aduanera porque no rigen las normas aduaneras aplicadas a otras regiones chilenas. El Viceministro informó que, como resultado del Comité Frontera, se asumieron 87 compromisos entre Bolivia y Chile. “Hemos realizado un mecanismo para que las cancillerías puedan hacer un seguimiento de manera bimensual de cómo se van cumpliendo estos compromisos, se ha logrado un verdadero plan de trabajo conjunto muy robusto”.