La hija de Carlos Villagrán venció el cáncer y festejaron juntos su recuperación





17/09/2023 - 19:02:55

Carlos Villagrán, famoso por ser “Kiko”, festejó junto a su hija Vanesa una gran noticia. La hija menor del recordado actor venció el cáncer de mama que padecía. La joven compartió con sus seguidores su alegría después de vivir momentos de crisis, miedo y depresión. En el mes de julio, la joven de 37 años anunció que se enfrentaba contra el cáncer, algo que fue muy duro para ella y su familia. “El 6 de junio me diagnosticaron cáncer, no lo podía creer, 2 cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo. Vi como 6 oncólogos, no salía del hospital, de informarme, de estudios de todo tipo, de consejos, de videos, no sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida. Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, inició su relato. Un detalle particular en esta historia, es que la joven y su familia se enteraron de la enfermedad sin querer al ir a un chequeo médico. Sin embargo, sus padres no la dejaron sola y la hija del famoso personaje enfrentó la pérdida de su pelo y tuvo que usar pelucas. Ese proceso también lo compartió en sus redes. Vanesa es mánager de su padre y también trabaja como modelo. Además, hace poco dio que hablar ya que también se desempeña como empresaria y recientemente se abrió una cuenta en la plataforma Only Fans. Este tema no le causó mucha gracia a su padre, y dijo que a aunque le cueste aceptarlo, era una decisión de su hija. Así festejó el fin de su lucha la joven modelo Repleta de abrazos, tortas dulces y el sonido de la campana de victoria, la hija del entrañable “Kiko” celebró el final de sus quimioterapias, y compartió fotografías en las que sus padres le brindaron mucho cariño. “Esta batalla la gano yo, después de tantas lágrimas, sustos, depresión, me toca sonreír, valorar más cosas, amar a quienes se quedaron y decir adiós a quienes no lo hicieron. Me hice una mujer más fuerte. Mi familia @carlos_kiko1 @gacholina mi hija y mi hermano”, escribió Vanesa. Y continuó: “Cáncer 0-Vaviriva 1, ¡ganamos! Aquí el video de lo que más me hacía ilusión, tocar esa campana. Gracias porque en ese lugar inauguré la campana, me llevaron un pastel y me regalaron un collar hermoso. Hoy me quedo con todo lo bueno, me despido del daño, de lo tóxico y lo que no me sirve, me quedo con el positivismo, con lo real, lo auténtico, las risas y aprendo de todas mis lágrimas, mis miedos y una vez más me levanto con más ganas y más valor a la vida”, escribió para acompañar un segundo video. “Mis padres, mi fortaleza, mi apoyo y por lo cual soy quien soy hoy. Gracias por el apoyo incondicional, la buena vibra siempre, el no minimizarme sino todo lo contrario. Estoy feliz de estar aquí, de tenerlos como padres. Y como siempre en lo que se necesite siempre unidos como familia. Hoy celebro la vida con mi familia, se cierra una etapa fea pero con mucho aprendizaje y siempre lo tome con la mejor actitud y una sonrisa siempre después de llorar. Gracias Gracias Gracias”, expresó Vanesa en sus redes sociales.