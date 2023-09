En octubre se firmará contrato para la construcción de la Refinería de Zinc en Oruro





17/09/2023 - 18:28:43

El 20 de octubre se firmará el contrato para la construcción de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro, anunció el ministro de Minería y Metalurgia, Marcelino Quispe. “Es importante reiterar que la firma de contrato se efectuará el 20 de octubre de esta gestión, también de acuerdo a cronograma”, afirmó, cita un reporte del Ministerio. Las cuatro empresas de la República Popular de China habilitadas para adjudicarse la ejecución de este importante proyecto son: ENFI - CRIG Consorcio; Sinosteel Consortium; Asociación Accidental Oruro Zinc; y el Consorcio Metalúrgico CMEC & BAYE. El pasado 13 de septiembre, los representantes de las compañías participaron de la reunión de aclaración del Documento Base de Contratación (DBC), y formularon alrededor de 80 preguntas que fueron absueltas por el equipo técnico, administrativo y jurídico de la Empresa Metalúrgica Vinto, responsable de este proceso. Se espera que está semana se realice la aprobación definitiva del Documento Base de Contratación con las enmiendas surgidas en ese encuentro. El proyecto metalúrgico se erigirá en terrenos de la Empresa Metalúrgica Vinto, demandará una inversión de $us 350 millones y tendrá una capacidad de procesar 150.000 toneladas de concentrados de zinc para la obtención anual de 65.000 toneladas métricas finas de zinc metálico. En mayo, representantes del EXIMBANK de la China y autoridades del Ministerio de Minería y Metalurgia realizaron una inspección a las minas Colquiri, Bolívar y Porco, y certificaron la provisión de materia prima para la futura industria. “Las dos refinerías de zinc, incluida la que se va emplazar en Potosí, no van a consumir todos los concentrados que se producen en Bolivia, va ha quedar un plus para su exportación al extranjero”, aseguró el ministro.