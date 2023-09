Advierten que magistrados del TCP algún día irán presos, si no resuelven la reelección indefinida





17/09/2023 - 18:10:45

Erbol.- Los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) algún día estarán en banquillo del acusado y así tengan 80 años irán presos, si no resuelven el tema de la reelección indefinida, anulando la Sentencia 084, hasta antes que concluya su mandato en diciembre próximo, advirtió este domingo el analista Luis Alberto Ruiz. Dijo que los anteriores magistrados también deben ser enjuiciados por haber concedido a Evo Morales el capricho de la reelección indefinida basándose en la convencionalidad de los tratados en materia de derechos humanos, pero “pasándose por el forro el referéndum del 21F”. Sostuvo que el actual TCP se encuentra en el desafío más importante de los últimos tiempos. “Con la Opinión Consultiva que estableció que la reelección indefinida no es un derecho humano, los magistrados deben una respuesta a los bolivianos y están jugando con la vida democrática del país y también se juegan su libertad”, declaró. Indicó que, si lo resuelve en términos favorables a la democracia, serán recordados por haberse apegado al Estado constitucional de derecho y si sacan un fallo de color azul o en favor de algún líder político, serán sometidos a proceso en el próximo congreso. Sostuvo que actualmente el TCP ha pasado a ser un ente más político que la Asamblea Legislativa, porque en cada fallo que emite, diagrama la justicia constitucional a gusto de cualquier político de turno y lamentó que los magistrados se hayan convertido en “sicarios de la democracia, profundamente mediocres, poco democráticos y profundamente corruptos”. “Lo hizo con Jeanine Añez, lo hizo con Evo Morales y ahora con el presidente Luis Arce, entonces el TCP se ha convertido en supra poder porque define el futuro político del país distorsionando el concepto de democracia y reescribe la Constitución de acuerdo al poder de turno”, declaró. Manifestó que los anteriores magistrados deben ser incluidos en un futuro proceso por los muertos de 2019, porque si no hubieran cedido a la ambición de poder político Evo Morales, no hubieran existido víctimas en la crisis de octubre de 2019. El analista sugirió al presidente de Luis Arce y las autoridades de gobierno, dejen de hablar de golpe de Estado porque “le están dado alas para que Evo Morales pueda ser candidato y si “tanto dicen que hubo golpe, devuélvanle la silla presidencial a Evo Morales”. Advirtió que, de no hacer caso a la Opinión Consultiva, se estará instaurando en Bolivia un Estado totalitario, que lo sufrirán los propios bolivianos, como pasa en Cuba, Nicaragua y Venezuela, por tanto, es hora que los bolivianos exijan al Tribunal Constitucional defina la vigencia o no la Sentencia 084 sobre la reelección indefinida.