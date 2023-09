Fuerza antidrogas afecta en más de $us 70 millones al narcotráfico entre enero y septiembre





17/09/2023 - 18:06:53

La lucha contra el narcotráfico que encara el Gobierno boliviano logró afectar en más de $us 70 millones a esta actividad ilícita con los operativos realizados entre enero y la primera quincena de septiembre, reveló este domingo el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. “En nuestro territorio nacional, desde el 1 de enero a la fecha, hemos afectado en más de 70 millones de dólares al patrimonio del narcotráfico con todos los actos de destrucción de fábricas, secuestro de sustancias controladas e incautación de bienes”, detalló en entrevista con Bolivia Tv. La estrategia nacional tiene como enfoque la desarticulación de las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de sustancias controladas, con el fin de que sus integrantes sean procesados y encarcelados. En esa línea, mencionó que este domingo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, lideró la destrucción e incineración de dos megalaboratorios de cristalización de cocaína encontrados en el límite entre el departamento de Cochabamba y Beni. Además, se identificó una pista clandestina por donde se trasladaban y acopiaban sustancias controladas hacia Brasil y Paraguay. Por esa razón, Mamani resaltó la importancia de luchar de forma conjunta contra el narcotráfico a través de la Alianza Latinoamericana Antinarcóticos (ALA), como lo propuso Bolivia en la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas para "La Vida, la Paz y el Desarrollo", desarrollada en Colombia el pasado 9 de septiembre. La propuesta apunta a agrupar a diferentes países de la región para aunar esfuerzos en el combate contra asociaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas aglutinó a varios jefes de Estado de la región y autoridades encargadas de la seguridad interna de sus países, todos ellos debatieron sobre la necesidad de amalgamar esfuerzos encaminados en combatir al narcotráfico y así evitar la expansión de sus efectos altamente nocivos para las sociedades. Sobre al memorándum del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el que incluye a Bolivia dentro de la lista de “los principales países de tránsito de drogas o los principales países productores de drogas ilícitas para el año fiscal 2024”, Mamani dijo que este país debe dejar de atribuirse competencias que no le corresponden y asumir consciencia de lo que ocurre dentro de su territorio donde se incrementó el índice de consumo de droga y replantear su política para hacer frente a este flagelo que provoca más de 100 mil muertes de jóvenes por año. “El memorándum de los Estados Unidos es unilateral, sesgado y político sin ningún sustento técnico y claramente con una posición política que no recoge los datos exactos de lo que pasa”, afirmó.