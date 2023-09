Congreso del MAS sufre desbande de seis organizaciones, Csutcb definirá destino del Instrumento Político





17/09/2023 - 12:33:17

Al menos seis los sectores sociales anunciaron que no participarán en el Décimo Congreso Ordinario del MAS, convocado por Evo Morales para el 3, 4 y 5 de octubre en Lauca Ñ, Cochabamba; y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) convocó para el lunes a una reunión con el fin de definir el destino del Instrumento Político. De acuerdo con el conteo realizado por el periódico estatal Ahora El Pueblo, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), el Bloque Oriente de Santa Cruz, junto a las ‘Bartolina’ de esa región, las mujeres interculturales, la Codemac de La Paz y la Federación de Trabajadores Petroleros anunciaron que no asistirán al congreso por ilegal y limitar la participación de sus delegados a cinco personas. Los ejecutivos de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Lucio Quispe; de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa, Guillermina Kuno; y de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Adalid Carvajal, cuestionaron la convocatoria porque no se habría cumplido con el Estatuto del Instrumento Político. Según los dirigentes, se incumplió el artículo 13 del Estatuto que señala que el Congreso Nacional Ordinario será convocado públicamente, con un plazo máximo de noventa días y mínimo de sesenta días antes de su realización, por la Dirección Nacional del MAS-IPSP, de acuerdo a temario, “previo consenso con las organizaciones matrices nacionales”. Por esa decisión, los dirigentes apelaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que suspenda su acompañamiento al congreso y que la sede sea modificada por El Alto. Sin embargo, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe, dijo el viernes que el ente electoral no está facultado a cambiar la sede de un congreso convocado por una organización política y que el asunto debe ser resuelto de forma interna. En medio de ello, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, dirigida por Quispe, convocó a los ejecutivos de las federaciones departamentales a un ampliado para el lunes con el fin de definir el futuro del MAS. El anuncio fue hecho por el dirigente Mario Seña, quien mencionó que la reunión ampliada se desarrollará en la ciudad de La Paz y contará con la presencia de las nueve departamentales. “Hemos convocado a una reunión ampliada con los ejecutivos departamentales y el Comité Ejecutivo de la Csutcb y ahí vamos a analizar exhaustivamente el tema de participación o no en el congreso de Lauca Ñ”, señaló. De acuerdo con el dirigente, se está haciendo un permanente análisis de la convocatoria porque no fue consensuada con las bases, y la participación de las organizaciones sociales fue reducida de 100 a 5 representantes, y en otros casos fueron borrados como lo fue la Central Obrera Boliviana. En criterio de Seña, se tiene que recuperar la verdadera esencia del Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), porque fueron las organizaciones sociales las que lo crearon para beneficio de todos y no de un reducido grupo que ahora pretende adueñarse. “Lamentablemente siempre hay un grupo de personas que pretende utilizar el Instrumento para beneficios individuales y grupales, eso no lo vamos a permitir. El Instrumento Político tiene que ser para lo que se ha creado, para la liberación de nuestros pueblos. Políticamente tenemos que autogobernarnos”, sostuvo. ABI