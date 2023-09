Japón impulsa más 700 proyectos con $us 47,3 millones en cuatro áreas clave de Bolivia





17/09/2023 - 12:31:05

El Gobierno de Japón impulsa la ejecución de más de 700 proyectos en Bolivia en áreas como educación, agua, medio ambiente y salud con una inversión de $us 47, 3 millones, a través de la Asistencia Financiera no Reembolsable para Proyectos Comunitarios de Seguridad Humana (APC). “La APC atiende a diferentes sectores educación, agua, medio ambiente y salud, cumpliendo su principal precepto promocionar la seguridad humana, ubicando al ser humano en el centro de su atención”, destacó el embajador del Japón, Hiroshi Onomura. Desde 1990, el Gobierno de Japón presta esta asistencia a Bolivia y hasta agosto los proyectos alcanzaban a 699 y con los tres que se firmaron el 15 de septiembre, llegan a 702. Según información de la embajada de Japón, más del 50% de los proyectos de la APC apoyan a la educación a través de la construcción de infraestructura educativa y de la provisión de equipamiento. Casi el 20% es destinado al fortalecimiento del sector salud y cerca al 10% impulsan la provisión de agua a diferentes comunidades. El resto de los proyectos apoya a diferentes áreas, como protección del medioambiente, igualdad, producción, sociedad y bienestar. Los proyectos financiados hasta septiembre de 2023 en el departamento de La Paz son 258, en Santa Cruz 108, Cochabamba 99, en Potosí 73, en Chuquisaca 50, en Beni 45, en Oruro 33, en Tarija 19 y en Pando 9. “Sin duda, marca un hito histórico para la APC, las gratas experiencias me llevan a pedirles seguir trabajando juntos, así seguiremos alcanzando metas que nos permitan cuidar a los niños y jóvenes, el tesoro más preciado junto a sus comunidades, unamos fuerzas y salgamos adelante”, convocó Onomura. Asimismo, destacó que Japón tiene varias modalidades de cooperación en Bolivia. “Tenemos muchos esquemas, además de la APC, tenemos pendiente el préstamo para Covid-19, que está ahora en el parlamento, y también estamos planeando el proyecto de Geotérmica en la Laguna Colorada que, también está en camino”, puntualizó.