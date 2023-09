130 años del primer viaje en taxi de Alemania





16/09/2023 - 07:18:04

DPA.- En septiembre de 1893, hace 130 años, se llevó a cabo el primer viaje en taxi de Alemania, que recorrió el trayecto de 15 kilómetros entre la ciudad de Dessau y la localidad de Wörlitz, en el este del país. El anuncio apareció en el diario "Anhaltischer Staats-Anzeiger" entre otros de proveedores de leche, por poner un ejemplo. El viaje costaba en ese entonces un marco alemán. "Antes circulaban carros o diligencias", explica Frank Kreissler, el director del archivo de la ciudad de Dessau. Al parecer, las autoridades tuvieron muchos reparos ante este servicio nuevo de taxis. Para comenzar a hacer los viajes, Friedrich Lutzmann, un cerrajero de Dessau, tuvo que hacer una consulta con la administración policial. Por si fuera poco, las autoridades reaccionaron con grandes exigencias. Una era que tan solo el propio Lutzmann o su socio pudieran conducir el coche. También debía responder ante los daños que pudiera causar su vehículo, debía encender dos linternas de carruaje cuando oscureciera y hacer sonar una campana cuando nevara. Los documentos correspondientes aún pueden verse en los archivos de la ciudad. De esta forma, Friedrich Lutzmann inauguraba hace 130 años la primera empresa de taxis de Alemania en Dessau. Había tenido la idea poco antes, en abril de 1893, cuando pasó el primer auto por Dessau, según explica Kreissler. Lutzmann fabricó su propio auto de inmediato. "Como muchos en ese entonces, era un manitas", señala Kreissler. "Llegaban los primeros vehículos motorizados y se intentaba aprovecharlos económicamente", afirma. Sin embargo, al parecer, este servicio de taxi motorizado fue suspendido tras unos pocos meses. "Los viajes no tuvieron mucho éxito", dice Kreissler. También eran demasiado caros. Según la conversión del Bundesbank (el banco central alemán), un marco de 1893 equivale hoy a algo menos de ocho euros (8,52 dólares). Seis años después de los primeros paseos en Dessau, los hermanos Opel, que por entonces seguían fabricando máquinas de coser y bicicletas, reconocieron el potencial del automóvil y compraron la Fábrica de Vehículos Motorizados de Dessau de Lutzmann en 1899. El "Lutzmann" acabó siendo el primer coche de Opel fabricado en Rüsselsheim. Lutzmann dejó la empresa tras solo dos años en Opel. "Pensaba como un técnico, no como un hombre de negocios", explica el historiador Kreissler. Dado que, por contrato, ya no estaba autorizado a trabajar con automóviles, Lutzmann se dedicó a diversos oficios, se empobreció y vivió durante un tiempo en Brasil y Suiza. Hoy, una lápida en Dessau, su ciudad natal, recuerda al "pionero de la construcción alemana de automóviles".