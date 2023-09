En 47 días, se ejecutaron 117 allanamientos sin lograr la captura de Sebastián Marset





16/09/2023 - 06:55:08

Los Tiempos.- Desde el 29 de julio hasta este viernes, la Policía desplegó 117 allanamientos en todo el país en busca del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, pero no se logró dar con su paradero. Existen más de 100 personas investigadas. "Se está trabajando de forma coordinada con los países para capturar a este sujeto peligroso. Fruto de esta investigación que se viene realizando operativos y desde el 29 de julio hasta este 15 de septiembre de la presente gestión, se han realizado 117 allanamientos en nuestro país", informó el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani. A finales de julio, el megaoperativo ejecutado por la Policía en la ciudad de Santa Cruz para capturar al ciudadano uruguayo no tuvo resultados, ya que el sujeto, junto a su familia, logró escapar al menos una hora antes de que los uniformados lleguen hasta el inmueble. Con relación al paradero de Marset, la autoridad insistió que mientras no se tenga un reporte oficial de los países de la región sobre su ubicación, se maneja la hipótesis que el 'narco' aún está en Bolivia. "Pues se sigue manejando la hipótesis de que ese sujeto se encuentra en nuestro territorio nacional y la Policía boliviana pues está en la búsqueda para su captura de este sujeto", afirmó. Por otra parte, Mamani dijo que se incautó 32 inmuebles, se intervino 3 hangares y se secuestró 9 avionetas, 84 motorizados, 1.315 cabezas de ganado y 406 kilos de cocaína. Además, se decomisó Bs 4.070 bolivianos y $us 420 mil dólares. Todas esas acciones generaron una afectación en más de $us 26 millones al patrimonio de Marset. Según las investigaciones, se aprehendió a 39 personas, de las cuales 32 tienen nacionalidad boliviana y se investiga a un total de 103 personas que presuntamente tienen vínculos con Marset.